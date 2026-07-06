Пономарев рассказал о волевой победе над словенцами

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным вырвать победу у «Копера» – 2:1 на сборе в Словении.

«Наш соперник – серебряный призер чемпионата Словении и вскоре также будет выступать в Лиге конференций. Поэтому для обеих команд это была одна из последних репетиций перед стартом в еврокубках.

Договорились с «Копером» о формате противостояния: четыре тайма по 30 минут каждый. Это было сделано для того, чтобы почти все участники могли провести на футбольном поле по часу.

Соперничество шло на встречных курсах, трудно было отдать кому-то предпочтение. Чувствовалось, что обе команды вышли на пик нагрузок, не хватало свежести. Но ничего страшного, постепенно будем отпускать и все нормализуется.

Что помогло после пропущенного мяча добиться перелома и завоевать волевую победу? Я не могу сказать, что в игровой стилистике произошли какие-либо изменения. Скорее всего, мы начали больше дорожить созданными голевыми моментами и это сказалось».

На 11 июля в ЛНЗ запланированы сразу два спарринга: со словенской «Олимпией» из Любляны и венгерским МТК (Будапешт).