Непростая победа. ЛНЗ в контрольном матче одолел словенский Копер
Поединок ЛНЗ – «Копер» завершился со счетом 2:1
Черкасский ЛНЗ продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Словении. В воскресенье, 5 июля, команда Виталия Пономарева провела товарищеский матч с клубом «Копер». По договоренности команды провели 4 тайма по 30 минут каждый.
«Копер» открыл счет на 57-й минуте. Игрок словенского клуба прошел с мячом со своей половины поля и пробил в правый нижний угол.
ЛНЗ отыгрался на 70-й минуте. Андрей Китела сравнял счет ударом из-за пределов штрафной.
На 77-й минуте Дмитрий Маткивский получил прямую красную карточку за фол в центре поля.
Удаление не помешало ЛНЗ выйти вперед. На 99-й минуте Даниил Кравчук вывел черкасский клуб вперед. Этот гол и стал победным.
Товарищеский матч. Словения. 5 июля
ЛНЗ (Черкассы, Украина) – «Копер» (Словения) – 2:1
Голы: Китела, 70, Кравчук, 99 – гол, 57
Видеозапись матча
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