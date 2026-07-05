Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Непростая победа. ЛНЗ в контрольном матче одолел словенский Копер
Товарищеские матчи
ЛНЗ
05.07.2026 12:00 – FT 2 : 1
Копер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 14:46 |
240
0

Непростая победа. ЛНЗ в контрольном матче одолел словенский Копер

Поединок ЛНЗ – «Копер» завершился со счетом 2:1

05 июля 2026, 14:46 |
240
0
Непростая победа. ЛНЗ в контрольном матче одолел словенский Копер
ФК ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Черкасский ЛНЗ продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Словении. В воскресенье, 5 июля, команда Виталия Пономарева провела товарищеский матч с клубом «Копер». По договоренности команды провели 4 тайма по 30 минут каждый.

«Копер» открыл счет на 57-й минуте. Игрок словенского клуба прошел с мячом со своей половины поля и пробил в правый нижний угол.

ЛНЗ отыгрался на 70-й минуте. Андрей Китела сравнял счет ударом из-за пределов штрафной.

На 77-й минуте Дмитрий Маткивский получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

Удаление не помешало ЛНЗ выйти вперед. На 99-й минуте Даниил Кравчук вывел черкасский клуб вперед. Этот гол и стал победным.

Товарищеский матч. Словения. 5 июля

ЛНЗ (Черкассы, Украина) – «Копер» (Словения) – 2:1

Голы: Китела, 70, Кравчук, 99 – гол, 57

Видеозапись матча

По теме:
Черноморец – Александрия – 0:2. Дубль Туати. Видео голов и обзор матча
Анте БЕКАВАЦ: «Всегда непросто играть против Шахтера и Динамо»
Верес – ЮКСА – 3:0. Сыграли четыре тайма. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы ЛНЗ Черкассы Копер Андрей Китела Даниил Кравчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
Футбол | 04 июля 2026, 18:36 0
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком

Криш и Холанд вылетят, Кейн пролезет, Мбаппе и Месси полетят дальше

Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Бокс | 05 июля 2026, 08:08 3
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение

Василий приехал в США, чтобы подготовиться к следующему бою

Заря – Горица – 1:2. Как забил Будковский. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.07.2026, 13:39
Заря – Горица – 1:2. Как забил Будковский. Видео голов и обзор матча
Заря – Горица – 1:2. Как забил Будковский. Видео голов и обзор матча
Форвард, вернувшийся в УПЛ, хочет играть за сборную Украины
Футбол | 05.07.2026, 09:23
Форвард, вернувшийся в УПЛ, хочет играть за сборную Украины
Форвард, вернувшийся в УПЛ, хочет играть за сборную Украины
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Футбол | 05.07.2026, 10:22
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
04.07.2026, 02:32
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 6
Футбол
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
03.07.2026, 08:15 11
Футбол
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
03.07.2026, 08:33 9
Футбол
Усик получил плохие новости об Уайлдере
Усик получил плохие новости об Уайлдере
03.07.2026, 08:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем