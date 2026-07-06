Товарищеские матчи, 5 июля. Победа черкасского ЛНЗ, неудача Харькова

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Черкасский ЛНЗ на сборах в Словении нанес поражение местной команде Копер (2:1). Формат матча: 4 тайма по 30 минут. Во втором тайме хозяева вышли вперед (Лео Римац, 57), но затем за ЛНЗ голы забили Андрей Китела (70 мин) и Данило Кравчук (100 мин).

Клуб Харьков (бывший Металлист 1925) на сборах в Австрии уступил команде Янг Бойз из Швейцарии (0:2). Товарищеская игра прошла в австрийском городе Йенбах. Голы забили: Самуэль Эссенде 28, Эдимилсон Фернандеш 45+1.

Товарищеские матчи. 5 июля 2026

05.07. 01:00. Гремио (Бразилия) – Шапекоэнсе СК (Бразилия) – 1:2

05.07. 03:00. Канкун (Мексика) – УНАМ Пумас (Мексика) – 0:3

05.07. 03:30. Атлетико Морелия (Мексика) – Крус Асуль (Мексика) – 3:3

05.07. 05:00. Хайба Брава (Мексика) – Клуб Америка (Мексика) – 0:2

05.07. 12:00. Копер (Словения) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 1:2

05.07. 12:00. Свиноуйсьце (Польша) – Варта Гожув (Польша) – 4:1

05.07. 13:15. БФК Пройссен (Германия) – Тасмания Берлин (Германия) – 2:2 (п. 2:4)

05.07. 14:00. Бергиш Гладбах (Германия) – Фельберт (Германия) – 2:1

05.07. 14:00. Рояль Унион СЖ (Бельгия) – Стяуа Бухарест (Румыния) – 4:0

05.07. 14:30. Байройт (Германия) – Гройтер Фюрт (Германия) – 1:0

05.07. 14:30. Блэкберн Юнайтед (Шотландия) – Масселбург (Шотландия) – 4:9

05.07. 15:00. Касторф (Германия) – Хальберштадт (Германия) – 4:3

05.07. 15:00. Орхус (Дания) – Мотеруэлл (Шотландия) – 4:0

05.07. 15:30. РКАВ Волендам (Нидерланды) – Волендам (Нидерланды) – 2:3

05.07. 16:00. Вупперталер (Германия) – Хильден (Германия) – 2:2

05.07. 16:00. СК Рапид (Австрия) – Пардубице (Чехия) – 2:2

05.07. 16:30. Русенборг (Норвегия) – Мольде (Норвегия) – 2:1

05.07. 17:00. Клайдбанк (Шотландия) – Камбернолд Кольтс (Шотландия) – 2:0

05.07. 17:00. ТСФ Берг (Германия) – Ульм (Германия) – 1:4

05.07. 17:00. Унион Мюльхаузен (Германия) – Эрфурт (Германия) – 1:8

05.07. 17:00. Харьков (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:2

05.07. 18:00. Вечиста Краков (Польша) – Славия Прага (Чехия) – 2:2

05.07. 18:00. Мошонмадьяровар ТЕ (Венгрия) – Бешикташ (Турция) – 0:0

05.07. 18:00. ФТ Брауншвейг (Германия) – Брауншвейг (Германия) – 0:7

05.07. 18:15. Рапид Вена (Австрия) – Рапид Бухарест (Румыния) – 0:0

05.07. 18:30. Омония (Кипр) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 2:2

05.07. 19:00. Белтинци (Словения) – Мура (Словения) – 4:1

05.07. 19:00. Олимпия Любляна (Словения) – Рудеш (Хорватия) – 1:3

05.07. 19:00. Синт-Денийсспорт (Бельгия) – Спортинг Локерен (Бельгия) – 0:4

05.07. 21:00. Младост Лучани (Сербия) – Мачва Шабац (Сербия) – 2:1

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