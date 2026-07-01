Дания U19 – Испания U19, Уэльс U19 – Германия U19. Смотреть онлайн LIVE

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​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Вечером 1 июля пройдут матчи 2-го тура группы A.

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Во 2-м туре сыграют: 20:00. Дания U-19 – Испания U-19, 22:00. Уэльс U-19 – Германия U-19.

В первом туре в группе A 28 июня Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 (7:0), а Германия U-19 в голевой перестрелке обыграла Данию U-19 (4:3).

В группе B сборная Украины U-19 в первом туре обыграла команду Хорватии U-19 (3:1), а Италия U-19 нанесла поражение Сербии U-19 (2:0).

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 3 очка), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия, Хорватия (по 0)

20:00. Дания U-19 – Испания U-19

22:00. Уэльс U-19 – Германия U-19

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