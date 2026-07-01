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Евро U19
Уэльс U19
01.07.2026 22:00 - : -
Германия U19
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01 июля 2026, 14:23 |
26
0

Дания U19 – Испания U19, Уэльс U19 – Германия U19. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите вечером 1 июля видеотрансляцию матчей 2-го тура Евро-2026 U-19

01 июля 2026, 14:23 |
26
0
Дания U19 – Испания U19, Уэльс U19 – Германия U19. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Вечером 1 июля пройдут матчи 2-го тура группы A.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во 2-м туре сыграют: 20:00. Дания U-19 – Испания U-19, 22:00. Уэльс U-19 – Германия U-19.

В первом туре в группе A 28 июня Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 (7:0), а Германия U-19 в голевой перестрелке обыграла Данию U-19 (4:3).

В группе B сборная Украины U-19 в первом туре обыграла команду Хорватии U-19 (3:1), а Италия U-19 нанесла поражение Сербии U-19 (2:0).

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 3 очка), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия, Хорватия (по 0)

20:00. Дания U-19 – Испания U-19

22:00. Уэльс U-19 – Германия U-19

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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