Уэльс U-19 – Германия U-19 – 0:4. Бундестим – в полуфинале. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2026 U-19
В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).
Германия U-19 разгромила Уэльс U-19 (4:0) и стала полуфиналистом турнира
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Сборная Германии набрала 6 очков и вышла в плей-оф Евро-2026 U-19.
Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0).
Чемпионат Европы 2026 U-19
Группа A. 2-й тур, 1 июля 2026. Рексем (Уэльс), Рейскорс Граунд
22:00. Уэльс U-19 – Германия U-19 – 0:4
Голы: Френсис Оньека, 21, Монтрелл Калбрет, 30, Отто Штанге, 58, Джикесе Филдс, 90+3
Незабитый пенальти: Френсис Оньека, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
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