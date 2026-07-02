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  4. Уэльс U-19 – Германия U-19 – 0:4. Бундестим – в полуфинале. Видео голов
Евро U19
Уэльс U19
01.07.2026 22:00 – FT 0 : 4
Германия U19
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02 июля 2026, 00:43 | Обновлено 02 июля 2026, 00:47
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0

Уэльс U-19 – Германия U-19 – 0:4. Бундестим – в полуфинале. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

02 июля 2026, 00:43 | Обновлено 02 июля 2026, 00:47
24
0
Уэльс U-19 – Германия U-19 – 0:4. Бундестим – в полуфинале. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Германия U-19 разгромила Уэльс U-19 (4:0) и стала полуфиналистом турнира

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Германии набрала 6 очков и вышла в плей-оф Евро-2026 U-19.

Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0).

Чемпионат Европы 2026 U-19

Группа A. 2-й тур, 1 июля 2026. Рексем (Уэльс), Рейскорс Граунд

22:00. Уэльс U-19 – Германия U-19 – 0:4

Голы: Френсис Оньека, 21, Монтрелл Калбрет, 30, Отто Штанге, 58, Джикесе Филдс, 90+3

Незабитый пенальти: Френсис Оньека, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Jykese Fields (Германия U19).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Отто Штанге (Германия U19).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Монтрелл Калбрет (Германия U19).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Francis Onyeka (Германия U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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