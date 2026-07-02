Уэльс U-19 – Германия U-19 – 0:4. Бундестим – в полуфинале. Видео голов

Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0).

Сборная Германии набрала 6 очков и вышла в плей-оф Евро-2026 U-19.

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​​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

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