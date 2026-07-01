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Евро U19
Уэльс U19
01.07.2026 22:00 – FT 0 : 4
Германия U19
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01 июля 2026, 23:59 | Обновлено 02 июля 2026, 00:48
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Германия U-19 разгромила Уэльс U-19 и вышла в полуфинал Евро-2026 U-19

Испания переиграла Данию и тоже гарантировала себе путевку в 1/2 финала

01 июля 2026, 23:59 | Обновлено 02 июля 2026, 00:48
115
0
Германия U-19 разгромила Уэльс U-19 и вышла в полуфинал Евро-2026 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Вечером 1 июля состоялись поединки 2-го тура в группе A.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В вечернем поединке Германия U-19 разгромила Уэльс U-19 (4:0), набрала 6 очков и вышла в плей-оф Евро-2026.

Ранее Испания U-19 разгромила Данию U-19 (3:0) и тоже с двумя победами гарантировала себе путевку в полуфинал.

Евро-2026 U-19. Турнирное положение

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия, Хорватия (по 0)

В первом туре в группе A 28 июня Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 (7:0), а Германия U-19 в голевой перестрелке обыграла Данию U-19 (4:3).

В группе B сборная Украины U-19 в первом туре обыграла команду Хорватии U-19 (3:1), а Италия U-19 нанесла поражение Сербии U-19 (2:0).

По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал и получат путевки на ЧМ-2027 U-20.

Чемпионат Европы 2026 U-19

Группа A. 2-й тур, 1 июля 2026. Рексем (Уэльс), Рейскорс Граунд

22:00. Уэльс U-19 – Германия U-19 – 0:4

Голы: Френсис Оньека, 21, Монтрелл Калбрет, 30, Отто Штанге, 58, Джикесе Филдс, 90+3

Незабитый пенальти: Френсис Оньека, 90

Турнирные таблицы

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Jykese Fields (Германия U19).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Отто Штанге (Германия U19).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Монтрелл Калбрет (Германия U19).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Francis Onyeka (Германия U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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