Германия U-19 разгромила Уэльс U-19 и вышла в полуфинал Евро-2026 U-19
Испания переиграла Данию и тоже гарантировала себе путевку в 1/2 финала
В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).
Вечером 1 июля состоялись поединки 2-го тура в группе A.
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В вечернем поединке Германия U-19 разгромила Уэльс U-19 (4:0), набрала 6 очков и вышла в плей-оф Евро-2026.
Ранее Испания U-19 разгромила Данию U-19 (3:0) и тоже с двумя победами гарантировала себе путевку в полуфинал.
Евро-2026 U-19. Турнирное положение
🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0)
🔹 Группа B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия, Хорватия (по 0)
В первом туре в группе A 28 июня Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 (7:0), а Германия U-19 в голевой перестрелке обыграла Данию U-19 (4:3).
В группе B сборная Украины U-19 в первом туре обыграла команду Хорватии U-19 (3:1), а Италия U-19 нанесла поражение Сербии U-19 (2:0).
По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал и получат путевки на ЧМ-2027 U-20.
Чемпионат Европы 2026 U-19
Группа A. 2-й тур, 1 июля 2026. Рексем (Уэльс), Рейскорс Граунд
22:00. Уэльс U-19 – Германия U-19 – 0:4
Голы: Френсис Оньека, 21, Монтрелл Калбрет, 30, Отто Штанге, 58, Джикесе Филдс, 90+3
Незабитый пенальти: Френсис Оньека, 90
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