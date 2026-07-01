Германия U-19 разгромила Уэльс U-19 и вышла в полуфинал Евро-2026 U-19

​​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Вечером 1 июля состоялись поединки 2-го тура в группе A.

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В вечернем поединке Германия U-19 разгромила Уэльс U-19 (4:0), набрала 6 очков и вышла в плей-оф Евро-2026.

Ранее Испания U-19 разгромила Данию U-19 (3:0) и тоже с двумя победами гарантировала себе путевку в полуфинал.

Евро-2026 U-19. Турнирное положение

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия, Хорватия (по 0)

В первом туре в группе A 28 июня Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 (7:0), а Германия U-19 в голевой перестрелке обыграла Данию U-19 (4:3).

В группе B сборная Украины U-19 в первом туре обыграла команду Хорватии U-19 (3:1), а Италия U-19 нанесла поражение Сербии U-19 (2:0).

По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал и получат путевки на ЧМ-2027 U-20.

Чемпионат Европы 2026 U-19

Группа A. 2-й тур, 1 июля 2026. Рексем (Уэльс), Рейскорс Граунд

22:00. Уэльс U-19 – Германия U-19 – 0:4

Голы: Френсис Оньека, 21, Монтрелл Калбрет, 30, Отто Штанге, 58, Джикесе Филдс, 90+3

Незабитый пенальти: Френсис Оньека, 90

Турнирные таблицы

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Видео голов и обзор матча