Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания U-19 разгромила Данию U-19 и практически вышла в плей-оф Евро-2026
Евро U19
Дания U19
01.07.2026 20:00 – FT 0 : 3
Испания U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
01 июля 2026, 22:05 | Обновлено 01 июля 2026, 22:07
68
0

Испания U-19 разгромила Данию U-19 и практически вышла в плей-оф Евро-2026

Испанцы выиграли второй матч на групповом этапе

01 июля 2026, 22:05 | Обновлено 01 июля 2026, 22:07
68
0
Испания U-19 разгромила Данию U-19 и практически вышла в плей-оф Евро-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Вечером 1 июля проходят матчи 2-го тура в группе A.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания U-19 разгромила Данию U-19 (3:0), набрала 6 очков и практически вышла в плей-оф Евро-2026 (но еще не математически).

В другом матче второго тура в этой группе в 22:00 сыграют: Уэльс U-19 – Германия U-19.

Турнирное положение

🔹 Группа A: Испания (6 очков), Германия (3), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия, Хорватия (по 0)

В первом туре в группе A 28 июня Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 (7:0), а Германия U-19 в голевой перестрелке обыграла Данию U-19 (4:3).

В группе B сборная Украины U-19 в первом туре обыграла команду Хорватии U-19 (3:1), а Италия U-19 нанесла поражение Сербии U-19 (2:0).

По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал и получат путевки на ЧМ-2027 U-20.

Чемпионат Европы 2026 U-19

Группа A. 2-й тур. Денби (Уэльс), 1 июля 2026

20:00. Дания U-19 – Испания U-19 – 0:3

Голы: Уго Лопес, 41, Усман Диалло, 81, Хосе Моранте, 85

Турнирные таблицы

По теме:
Дания U19 – Испания U19, Уэльс U19 – Германия U19. Смотреть онлайн LIVE
МИХАЙЛЕНКО: «Чтобы их обыграть, нужно приложить много усилий»
Эксперт: «Игра сборной U-19 дарит удовольствие. Михайленко – умный человек»
чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Дании по футболу U-19 сборная Испании по футболу U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины покинул Шахтер и рассказал всю правду о Туране
Футбол | 01 июля 2026, 19:42 0
Экс-игрок сборной Украины покинул Шахтер и рассказал всю правду о Туране
Экс-игрок сборной Украины покинул Шахтер и рассказал всю правду о Туране

Петряк – о времени пребывания в украинском клубе

Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить
Футбол | 01 июля 2026, 14:50 31
Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить
Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить

И дело даже не в счете матча со Швецией

Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Футбол | 01.07.2026, 08:49
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бокс | 01.07.2026, 08:15
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Футбол | 01.07.2026, 07:59
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
01.07.2026, 06:43 2
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 6
Футбол
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
01.07.2026, 03:44 2
Бокс
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 8
Бокс
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
01.07.2026, 02:12 37
Бокс
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
01.07.2026, 07:18 43
Футбол
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем