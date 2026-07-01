Испания U-19 разгромила Данию U-19 и практически вышла в плей-оф Евро-2026
Испанцы выиграли второй матч на групповом этапе
В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).
Вечером 1 июля проходят матчи 2-го тура в группе A.
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Испания U-19 разгромила Данию U-19 (3:0), набрала 6 очков и практически вышла в плей-оф Евро-2026 (но еще не математически).
В другом матче второго тура в этой группе в 22:00 сыграют: Уэльс U-19 – Германия U-19.
Турнирное положение
🔹 Группа A: Испания (6 очков), Германия (3), Дания, Уэльс (по 0)
🔹 Группа B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия, Хорватия (по 0)
В первом туре в группе A 28 июня Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 (7:0), а Германия U-19 в голевой перестрелке обыграла Данию U-19 (4:3).
В группе B сборная Украины U-19 в первом туре обыграла команду Хорватии U-19 (3:1), а Италия U-19 нанесла поражение Сербии U-19 (2:0).
По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал и получат путевки на ЧМ-2027 U-20.
Чемпионат Европы 2026 U-19
Группа A. 2-й тур. Денби (Уэльс), 1 июля 2026
20:00. Дания U-19 – Испания U-19 – 0:3
Голы: Уго Лопес, 41, Усман Диалло, 81, Хосе Моранте, 85
Турнирные таблицы
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