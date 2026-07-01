Дания U-19 – Испания U-19 – 0:3. Три удара на пути в полуфинал. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2026 U-19
В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).
Во втором туре Испания U-19 разгромила Данию U-19 (3:0).
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Испания набрала 6 очков и практически вышла в плей-оф Евро-2026.
В другом матче второго тура в этой группе в 22:00 играют: Уэльс U-19 – Германия U-19.
Чемпионат Европы 2026 U-19
Группа A. 2-й тур. Денби (Уэльс), 1 июля 2026
20:00. Дания U-19 – Испания U-19 – 0:3
Голы: Уго Лопес, 41, Усман Диалло, 81, Хосе Моранте, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
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