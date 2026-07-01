Дания U-19 – Испания U-19 – 0:3. Три удара на пути в полуфинал. Видео голов

​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Во втором туре Испания U-19 разгромила Данию U-19 (3:0).

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Испания набрала 6 очков и практически вышла в плей-оф Евро-2026.

В другом матче второго тура в этой группе в 22:00 играют: Уэльс U-19 – Германия U-19.

Чемпионат Европы 2026 U-19

Группа A. 2-й тур. Денби (Уэльс), 1 июля 2026

20:00. Дания U-19 – Испания U-19 – 0:3

Голы: Уго Лопес, 41, Усман Диалло, 81, Хосе Моранте, 85

Видео голов и обзор матча