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Евро U19
Дания U19
01.07.2026 20:00 – FT 0 : 3
Испания U19
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01 июля 2026, 23:05 |
64
0

Дания U-19 – Испания U-19 – 0:3. Три удара на пути в полуфинал. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

01 июля 2026, 23:05 |
64
0
Дания U-19 – Испания U-19 – 0:3. Три удара на пути в полуфинал. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Во втором туре Испания U-19 разгромила Данию U-19 (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания набрала 6 очков и практически вышла в плей-оф Евро-2026.

В другом матче второго тура в этой группе в 22:00 играют: Уэльс U-19 – Германия U-19.

Чемпионат Европы 2026 U-19

Группа A. 2-й тур. Денби (Уэльс), 1 июля 2026

20:00. Дания U-19 – Испания U-19 – 0:3

Голы: Уго Лопес, 41, Усман Диалло, 81, Хосе Моранте, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Antonio Morante (Испания U19).
81’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U19.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Hugo Lopez (Испания U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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