Дубли Месси, Мбаппе, Холанда, отставка Мельгосы, украинское дерби в теннисе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 22 июня.

1A. Его не остановить. Сборная Аргентины с дублем Месси обыграла Австрию

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира

1B. Таблица ЧМ. Аргентина вышла в плей-офф благодаря дублю Месси

Лионель не реализовал пенальти, но затем забил дважды в ворота Австрии

2. Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разгромила Ирак

Еще один гол в матче ЧМ-2026 забил Усман Дембеле

3. Дубль Холанда. Норвегия переиграла Сенегал и прошла в плей-офф

Скандинавская команда в матче ЧМ играла вторым номером

4. Арабское дерби на ЧМ-2026. Алжир вырвал победу над Иорданией

Команда из Ближнего Востока потеряла шансы на продолжение борьбы

5. В УАФ распрощались с Унаи Мельгосой, наставником сборной Украины U-21

Испанский специалист покинул должность главного тренера молодежной сборной

6. ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала экс-капитана Кривбасса

Максим Задерака стал игроком клуба-новичка УПЛ

7. Украинское дерби. Калинина одолела Снигур на старте WTA 250 в Истборне

Ангелина переиграла Дарью в двух сетах

8. ЧЕ-2026 по фехтованию. Сборная Украины вошла в топ-5 медального зачета

Ольга Сопит взяла золото, и сине-желтые получили еще 4 бронзовых награды

9. Матюнина стала вице-чемпионкой Европы U-21 по настольному теннису

В парном разряде Вероника выступала с румынской теннисисткой

10. Матч ФРГ и ГДР. Слежка Штази и наибольшая сенсация ЧМ-1974

52 года назад состоялся единственный официальный матч этих сборных