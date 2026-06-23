Дубли Месси, Мбаппе, Холанда, отставка Мельгосы, украинское дерби в теннисе
Главные новости за 22 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 22 июня.
1A. Его не остановить. Сборная Аргентины с дублем Месси обыграла Австрию
Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира
1B. Таблица ЧМ. Аргентина вышла в плей-офф благодаря дублю Месси
Лионель не реализовал пенальти, но затем забил дважды в ворота Австрии
2. Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разгромила Ирак
Еще один гол в матче ЧМ-2026 забил Усман Дембеле
3. Дубль Холанда. Норвегия переиграла Сенегал и прошла в плей-офф
Скандинавская команда в матче ЧМ играла вторым номером
4. Арабское дерби на ЧМ-2026. Алжир вырвал победу над Иорданией
Команда из Ближнего Востока потеряла шансы на продолжение борьбы
5. В УАФ распрощались с Унаи Мельгосой, наставником сборной Украины U-21
Испанский специалист покинул должность главного тренера молодежной сборной
6. ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала экс-капитана Кривбасса
Максим Задерака стал игроком клуба-новичка УПЛ
7. Украинское дерби. Калинина одолела Снигур на старте WTA 250 в Истборне
Ангелина переиграла Дарью в двух сетах
8. ЧЕ-2026 по фехтованию. Сборная Украины вошла в топ-5 медального зачета
Ольга Сопит взяла золото, и сине-желтые получили еще 4 бронзовых награды
9. Матюнина стала вице-чемпионкой Европы U-21 по настольному теннису
В парном разряде Вероника выступала с румынской теннисисткой
10. Матч ФРГ и ГДР. Слежка Штази и наибольшая сенсация ЧМ-1974
52 года назад состоялся единственный официальный матч этих сборных
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