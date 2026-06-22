Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР

Фраза «Спорт вне политики» эксплуатируется десятилетиями. Но на самом деле она никогда не отражала жесткой реальности.

Спорт это одна из составляющих политики любого государства. Так было и на ЧМ-1974 года. Тогда, на Мундиале в Германии, западным немцам пришлось встретиться с командой ГДР.

Рассказываем, как ровно 52 года назад на поле арены Гамбурга на целых 90 минут выросла незримая Берлинская стена.

Предыстория

5 января 1974 года. Франкфурт-на-Майне. В одном из многочисленных сытых и фешенебельных залов проходит жеребьевка ЧМ-1974, который уже через несколько месяцев стартует на полях ФРГ.

Традиционные шарики из ваз для жребия тянет 11-летний хорист Детлеф Ланге. С легкой руки ребенка в квартет к хозяевам первенства мира отправляются команды Чили, Австралии и... ГДР.

Getty Images/Global Images Ukraine. Детлеф Ланге

Да, сборная ГДР, которая впервые в истории пробилась на главный футбольный старт четырехлетия, сразу же попадает в группу к принципиальнейшему сопернику. Сказать, что заполненный зал был шокирован – сказать ничего. Сначала уважаемыми функционерами овладела колющая и холодная тишина. Затем несколько секунд нервных ерзаний и неловких улыбок, а уже потом послышались аплодисменты.

Такая реакция на результат жеребьевки была закономерна. К 1974 году раскол Германии был фактически оформлен юридически, ведь лишь двумя годами ранее правительство ФРГ, под руководством Вилли Брандта, реализовало главную стратегию так называемой «Восточной политики» и де-юре признало существование ГДР, в том числе, ее границы, суверенитет и прочие характерные атрибуты.

С одной стороны, проведение футбольного матча на этом фоне могло бы наоборот, поспособствовать установлению хоть какого-то подобия доверия, если бы не одно «но».

В 1974 году, то есть в год проведения ЧМ, в ФРГ был раскрыт восточногерманский агент Гюнтер Гийом, который несколько лет был личным помощником канцлера. В результате громкого скандала Вилли Брандту пришлось уйти в отставку и, очевидно, на этом фоне отношения двух Германий сильно испортились.

Потому сам факт проведения матча между ФРГ и ГДР рассматривался исключительно как событие огромного политического масштаба. Витрина капиталистической системы в лице ФРГ должна была противостоять одной из главных цитаделей коммунистического лагеря в самом сердце Европы. Что это, если не готовый сценарий к фильму?

Подготовка к матчу

Итак, первый в истории официальный матч команд ФРГ и ГДР (забегая вперед, скажем, что и последний), должен был состояться 22 июня 1974 года. Согласно расписанию, это была игра третьего тура первого группового этапа и на момент ее проведения и ФРГ, и ГДР обеспечили себе путевки в следующий групповой этап ЧМ, вопрос был только в распределении мест.

Хотя, постойте, только ли? Здесь как раз-таки распределение мест в квартете отошло на второй план. Важен был результат битвы двух систем. Именно так и подавалась это противостояние в СМИ. Социалистический блок мог бросить вызов капиталистическому западу.

На футболистов команды ГДР оказывалось огромное давление. Спортсмены жили под прессом постоянного напоминания о том, что рабочий класс должен взять свое и заткнуть за пояс оппонентов.

Но это только полбеды. Гораздо больший стресс игроки испытывали от постоянного внимания Министерства государственной безопасности ГДР, более известной как «Штази». Организация устроила целую операцию, которая вошла в историю под названием «Кожа».

Спустя годы несколько игроков национальной команды признавались, что для ее выполнения агенты «Штази» вербовали их на «добровольных» началах. Так, центральный защитник той команды Гердт Кише рассказал, что чувствовал свою вину за сотрудничество, но отмечал, что вынужден был пойти на такой шаг и должен был постоянно маневрировать.

В целом, игроки и функционеры ГДР рассказывали, что агенты проводили им инструктаж на тему того, как должен выглядеть спортсмен из соцлагеря в глазах западного зрителя. Футболистам прививали особую линию поведения.

Руководство страны позаботилось и об ограниченности контактов сборной с западной прессой. Состав и вся делегация были закрыта на базе, а использование телевизоров в номерах строго контролировалось и было под запретом.

При этом, невзирая на такие табу, сборная ГДР умудрилась посетить район Красных фонарей в Гамбурге. Очевидно, такая вылазка не могла пройти мимо все тех же сотрудников «Штази», но в данном случае, судя по всему, они не возражали.

По официальной версии, суть была в том, что в районе были самые выгодные цены на сувениры и прочие атрибуты, которые привозят с собой из заграничных поездок. Но, на самом деле никто уже не узнает, как сложился тот вечер для футболистов команды ГДР.

Отдельная история подготовки к игре касалась болельщиков. В ФРГ отправились 1500 фанатов. Но никто из них не был случайным персонажем. Позже стало известно, что каждый десятый из них в той или иной степени сотрудничал со «Штази».

Но даже без этого, все болельщики сборной ГДР не были в настоящей степени искренними фанатами футбола. Все они были членами партии, лучшими кандидатами считались женатые мужчины от 25 лет.

Все объяснялось просто, по логике функционеров Министерства государственной безопасности такие люди с невысокой долей вероятности могли остаться на Западе навсегда. Это умозаключение диктовалось тем, что семьи в полном составе на чемпионат мира не отпускали.

Всей фанатской делегации выдали одинаковые флаги и дали конкретные инструкции, чтобы те не ломали образ идеального гражданина коммунистической страны. В «Штази» также следили за тем, чтобы болельщики не злоупотребляли чтением западной прессы и материалов порнографического характера, чего, очевидно, в ГДР было не найти.

К вечеру 22 июня 1974 года градус противостояния достиг максимальных значений На стадионе «Фолькспаркштадион» должны были встретиться не просто две футбольные команды. На поле выходили две Германии, два общественных строя и миллионы людей по обе стороны Берлинской стены. Для многих этот матч превратился в чистую политику.

Матч

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Выше уже упоминалось, что результат матча уже никак не мог помешать ни одной из команд пробиться во второй групповой этап первенства мира. Однако, явным фаворитом встречи считалась команда ФРГ. Шансы на ее успех оценивались примерно в 83%.

Западногерманская пресса пестрела заголовками о том, почему команда ФРГ должна обыграть ГДР. Все сводилось к вопросу не о победителе, а о том, с каким счетом завершится встреча в пользу ФРГ.

В общем-то, все говорило о том, что шансы фаворитов очень высоки. Здесь играл роль и фактор домашней арены, и принципиальность вопроса и сам тренер ФРГ.

Ею руководил уроженец Дрездена Хельмут Шен, для которого разделение Германии на две страны отзывалось в душе особой болью, ведь его родной Дрезден остался по восточную сторону Берлинской стены, так что игроки сборной должны были биться и за тренера.

Если же немного углубиться в фактор домашнего поля, то арену в Гамбурге заполнили 60 тысяч человек. Сейчас даже не укладывается в голове, что немцы на чемпионате мира были разделены и болели за две разные команды. Те жители Германии говорили на одном языке, но были жестоко разделены политическими системами уже четверть века.

Но это уже лирика. На деле все факторы, говорившие в пользу ФРГ, были нивелированы дисциплиной и эмоциональной накачкой команды ГДР. До перерыва у хозяев турнира была буквально пару моментов, самый убойный из них случился на 39-й минуте, когда легендарный Герд Мюллер с разворота угодил в штангу.

Что касается ГДР, то у восточных немцев мало что получалось в атаке. Цементом обороны той ФРГ был Франц Беккенбауэр, который в первом тайме поспевал практически везде.

Во втором тайме ФРГ продолжала владеть территориальным преимуществом, в то время как ГДР полагались на редкие контратаки. В конечном счете одна из них и привела к одной из главных сенсаций в истории чемпионатов мира.

Эрих Хаманн заметил врывающегося в свободную зону Юргена Шпарвассера и отправил тому длинную диагональ. Форвард «Магдебурга» убрал мяч вправо, нырнул между все тем же Беккенбауэром и Берти Фогтсом и пробил мимо голкипера.

Гостевая трибуна, заполненная тщательно отобранными фанатами, ликовала и размахивала флагами ГДР на глазах ошарашенных 58 тысячах жителей ФРГ.

Тот гол так и остался единственным в игре. Таким образом, сборная ГДР добыла сенсационную и, пожалуй, самую важную победу за всю свою историю. Наверняка, для руководства ГДР и для многих фанатов той команды сложно было представить, что менее чем через 20 лет после этой победы не будет существовать ни этой сборной, ни всей страны вообще.

Послесловие

Сразу после завершения матча футболистам двух команд пришлось отказаться от традиционного обмена футболками на поле. Эта инициатива казалось слишком неприглядной сотрудникам «Штази». Однако в подтрибунном помещении, когда камеры уже не могли выхватить момент, были даны послабления и кто-то все же провел привычный ритуал.

Что касается реакции тренера, то наставник ГДР Бушнер был скромен и заметил, что команда просто добыла «важную победу и ничего больше». Сейчас достаточно интересно узнать, исходила ли эта речь от самого тренера или была также тщательно отрепетирована с агентами.

Западная пресса превратила обзор встречи в политику. Британские таблоиды писали о Двойной победе ГДР, очевидно подразумевая и политический контекст. В Западной Германии критике подвергся главный тренер команды, у которого, по слухам, даже случился нервный срыв.

Как бы то ни было, не стоит забывать, что у победы ГДР были и спортивные последствия. Команда заняла первое место и в результате во втором групповом этапе столкнулась с командами Аргентины, Бразилии и Нидерландов. Из этого квартета подопечные Бушнера выбраться уже не смогли.

Команда ФРГ же напротив в квартете с Польшей, Швецией и Югославией заняла первое место и попала в финал, где обыграла Нидерланды и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

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Сборную ГДР же, невзирая на вылет и итоговое шестое место на ЧМ, на родине встречали как героев. Интересно сложилась судьба автора победного гола Юргена Шпарвассера. После Мундиаля 1974 года он был настоящим героем и любимцем публики.

Как-то в одном из многочисленных интервью он заявил, что, если на его надгробной плите будет выгравирована только надпись «Гамбург-1974», все поймут, кто под ней лежит.

Однако, невзирая на всю славу и любовь народа, в 1988 году Шпарвассер решился на побег из ГДР. Посещая Западную Германию в рамках матчей ветеранов, он сумел остаться в ФРГ и не возвращался на Восток вплоть до падения Берлинской стены.

Заключение

Чемпионат мира 1974 года так и остался единственным в истории команды ГДР. И победа над ФРГ, пожалуй, стала важнейшей за все годы ее существования (даже невзирая на золото Олимпиады-1976).

В начале 90-х годов, в рамках отбора к Евро-92, ФРГ и ГДР могли снова провести официальные матчи, так как попали в одну группу, однако еще до начала квалификационного турнира ГДР как страна прекратила свое существование, а вместе с ней ушла в историю и ее сборная.

Так матч 22 июня 1974 года остался не просто единственной официальной встречей двух немецких сборных, но и памятником эпохе холодной войны.