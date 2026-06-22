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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 15:06 | Обновлено 22 июня 2026, 16:13
2063
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала капитана топ-клуба УПЛ

Максим Задерака стал игроком новичка УПЛ

22 июня 2026, 15:06 | Обновлено 22 июня 2026, 16:13
2063
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала капитана топ-клуба УПЛ
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Максимом Задеракой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем в «желто-черной» семье, Максим», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, опытный полузащитник подписал контракт с Буковиной на два года – до лета 2028. О финансовых аспектах личного контракта ничего неизвестно. В составе Буковины Задерака будет выступать под 20 номером.

С 2022 года полузащитник защищал цвета Кривбасса, где в течение четырех сезонов был основным игроком криворожского клуба в Премьер-лиге. Всего в составе «красно-белых» во всех турнирах Максим сыграл 106 поединков, в которых записал в свой актив 19 забитых мячей и 11 результативных передач.

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Буковина Черновцы Максим Задерака Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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