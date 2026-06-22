ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала капитана топ-клуба УПЛ

Черновицкая Буковина официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Максимом Задеракой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем в «желто-черной» семье, Максим», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, опытный полузащитник подписал контракт с Буковиной на два года – до лета 2028. О финансовых аспектах личного контракта ничего неизвестно. В составе Буковины Задерака будет выступать под 20 номером.

С 2022 года полузащитник защищал цвета Кривбасса, где в течение четырех сезонов был основным игроком криворожского клуба в Премьер-лиге. Всего в составе «красно-белых» во всех турнирах Максим сыграл 106 поединков, в которых записал в свой актив 19 забитых мячей и 11 результативных передач.