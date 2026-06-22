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Чемпионат мира
22 июня 2026, 22:04 | Обновлено 22 июня 2026, 22:27
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Таблица ЧМ. Аргентина вышла в плей-офф благодаря дублю Месси

Лионель не реализовал пенальти, но затем забил два гола в ворота Австрии с игры

22 июня 2026, 22:04 | Обновлено 22 июня 2026, 22:27
1512
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Таблица ЧМ. Аргентина вышла в плей-офф благодаря дублю Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Вечером 22 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026.

Сборная Аргентины обыграла Австрию со счетом 2:0 в матче, который прошел в Арлингтоне (штат Техас) на AT&T Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте матча знаменитый капитан сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти.

На 38-й минуте Лионель Месси отличился после передачи Факундо Медины. Он же поставил точку в матче, забив на 90+5 минуте.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/16 финала.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы J:

  • Аргентина (6 очков), Австрия (3), Иордания, Алжир (по 0)

Аналитики оценили шансы сборных на выход в плей-офф:

  • Аргентина – уже вышла, Австрия – 95%, Алжир – 59%, Иордания – 13%

Дальнейшее расписание матчей группы J

  • 22 июня. Иордания – Алжир
  • 27 июня. Алжир – Австрия, Иордания – Аргентина

Чемпионат мира 2026. Группа J. 2-й тур, 22 июня 2026

Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium

Аргентина – Австрия – 2:0

Гол: Лионель Месси, 38, 90+5

Нереализованный пенальти: Лионель Месси, 9

Видео голов и обзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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