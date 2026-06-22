Таблица ЧМ. Аргентина вышла в плей-офф благодаря дублю Месси
Лионель не реализовал пенальти, но затем забил два гола в ворота Австрии с игры
Вечером 22 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026.
Сборная Аргентины обыграла Австрию со счетом 2:0 в матче, который прошел в Арлингтоне (штат Техас) на AT&T Stadium.
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На 9-й минуте матча знаменитый капитан сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти.
На 38-й минуте Лионель Месси отличился после передачи Факундо Медины. Он же поставил точку в матче, забив на 90+5 минуте.
Сборная Аргентины набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/16 финала.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы J:
- Аргентина (6 очков), Австрия (3), Иордания, Алжир (по 0)
Аналитики оценили шансы сборных на выход в плей-офф:
- Аргентина – уже вышла, Австрия – 95%, Алжир – 59%, Иордания – 13%
Дальнейшее расписание матчей группы J
- 22 июня. Иордания – Алжир
- 27 июня. Алжир – Австрия, Иордания – Аргентина
Чемпионат мира 2026. Группа J. 2-й тур, 22 июня 2026
Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium
Аргентина – Австрия – 2:0
Гол: Лионель Месси, 38, 90+5
Нереализованный пенальти: Лионель Месси, 9
Видео голов и обзор матча
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