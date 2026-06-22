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Чемпионат мира
22 июня 2026, 22:41 | Обновлено 22 июня 2026, 22:50
294
0

ФОТО. Месси во второй раз подряд стал лучшим игроком матча Аргентины на ЧМ

Лионель сделал дубль и получил награду после поединка 2-го тура против Австрии

22 июня 2026, 22:41 | Обновлено 22 июня 2026, 22:50
294
0
ФОТО. Месси во второй раз подряд стал лучшим игроком матча Аргентины на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Вечером 22 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026.

Сборная Аргентины обыграла Австрию со счетом 2:0 в матче, который прошел в Арлингтоне (штат Техас) на AT&T Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте матча Лионель Месси не реализовал пенальти, но затем забил два гола на 38-й и на 90+5 минуте.

Лионель Месси назван лучшим игроком матча между Аргентиной и Австрией.

Ранее, в первом туре, Месси получил приз MVP поединка ЧМ-2026 между Аргентиной и Алжиром (3:0).

Сборная Аргентины набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/16 финала.

Чемпионат мира 2026. Группа J. 2-й тур, 22 июня 2026

Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium

Аргентина – Австрия – 2:0

Гол: Лионель Месси, 38, 90+5

Нереализованный пенальти: Лионель Месси, 9

ФОТО. Лионель Месси назван лучшим игроком матча

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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