ФОТО. Месси во второй раз подряд стал лучшим игроком матча Аргентины на ЧМ
Лионель сделал дубль и получил награду после поединка 2-го тура против Австрии
Вечером 22 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026.
Сборная Аргентины обыграла Австрию со счетом 2:0 в матче, который прошел в Арлингтоне (штат Техас) на AT&T Stadium.
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На 9-й минуте матча Лионель Месси не реализовал пенальти, но затем забил два гола на 38-й и на 90+5 минуте.
Лионель Месси назван лучшим игроком матча между Аргентиной и Австрией.
Ранее, в первом туре, Месси получил приз MVP поединка ЧМ-2026 между Аргентиной и Алжиром (3:0).
Сборная Аргентины набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/16 финала.
Чемпионат мира 2026. Группа J. 2-й тур, 22 июня 2026
Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium
Аргентина – Австрия – 2:0
Гол: Лионель Месси, 38, 90+5
Нереализованный пенальти: Лионель Месси, 9
ФОТО. Лионель Месси назван лучшим игроком матча
Видео голов и обзор матча
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