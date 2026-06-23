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Чемпионат мира
Иордания
23.06.2026 06:00 – FT 1 : 2
Алжир
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 08:03 | Обновлено 23 июня 2026, 08:28
778
0

Арабское дерби перевернули угловые. Алжир вырвал победу над Иорданией

Команда с Ближнего Востока потеряла шансы на продолжение борьбы

23 июня 2026, 08:03 | Обновлено 23 июня 2026, 08:28
778
0
Арабское дерби перевернули угловые. Алжир вырвал победу над Иорданией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Для европейского ценителя футбола наличие в расписании второго тура чемпионата мира-2026 такого матча, как противостояние Иордании и Алжира в рамках группы J в Санта-Кларе, вряд ли станет весомым поводом не засыпать поздно ночью или рано просыпаться утром. Однако для самого арабского региона подобные дуэли на таких крупных международных форумах всегда являются поводом напомнить о себе, поэтому в этой игре присутствовала определенная доля принципиальности.

Вместе с тем поражение для команды Джамала Селлами автоматически поставило бы крест на дальнейшей борьбе за место в плей-офф даже с третьей строчки, тогда как у Владимира Петковича оставалось право на грубую ошибку, однако в таком случае положение «воинов пустыни» в заключительном туре было бы далеко не самым лучшим. Именно поэтому рисковать с первых минут в этой встрече никто и не планировал, что в обычном лексиконе простого болельщика означает отсутствие остроты в подавляющем большинстве эпизодов.


Getty Images/Global Images Ukraine

Алжир при этом вновь продемонстрировал тягучий стиль построения атак, которые к тому же завершались, в лучшем случае, единичными навесами на Мареза в штрафную из глубины, один из которых тот не смог завершить, пробив в вратаря, за несколько мгновений до того, как его команда пропустила в конце первого тайма. Ошибка Ат-Тамари, пропустившего мяч в центре штрафной во время прострела с левого фланга, внезапно превратилась в голевую передачу благодаря Эр-Рашаду, который набегал вторым темпом атаки.

Петкович понял, что дальше его команда не может двигаться по полю столь же медленно: если она хочет добиться положительного результата в этом матче, то после перерыва Алжир произвёл двойную замену в центральной зоне, а тренер ещё и приказал Мазу атаковать чужие ворота из любой ситуации. С этими заменами алжирцам игралось уже значительно лучше, и поскольку соперники отдали им мяч, гол «воинов пустыни» не заставил себя долго ждать.


Getty Images/Global Images Ukraine

Но предсказать, что Иордания снова сможет останавливать любые атаки соперников, кроме подач с угловых, было почти невозможно. Снова команду Селлами погубили стандартные положения, и навесы от Мареза, а впоследствии и от Хаджа Муссы, который заменил его в конце игры, завершились ударами Бенбуали и Гуири, благодаря чему алжирцы и выиграли этот матч.

Последний матч на групповом этапе Иордания проведет против Аргентины, а Алжир встретится с Австрией.

Чемпионат мира. Группа J. 2-й тур.

Иордания – Алжир – 1:2

Голы: Эр-Рашдан, 36 – Бенбуали, 69, Гуири, 82

Предупреждение: Абу Дахаб, 65 – Зерруки, 44

Иордания: Абулейла – Абу Дахаб (Обайд, 90+1), Аль-Араб, Насиб – Абу Таха (Абу Хашиш,85), Эр-Равабде, Эр-Рошдан, Хаддад – Ольван (Абу Зрайк, 90+1), Аль-Марди (Фахури, 76) – Ат-Таммари (Азайзе, 85).

Алжир: Зидан – Аит-Нури (Хаджам, 85), Бенсебаини, Манди, Бельгали – Маза, Зерруки (Бенталеб, 46), Будауи (Бенбуали, 46) – Шаиби, Гуири (Белаид, 85), Марез (Хадж Мусса, 76).

Арбитр: Славко Винчич (Марибор, Словенія).

Стадион: «Левайс Стэдиум» (Санта-Клара, США).

Удары (в створ) – 8 (4): 18 (8)
Угловые – 1 : 10
Оффсайды – 1 : 0

ИОРДАНИЯ - АЛЖИР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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