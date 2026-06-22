23 июня на Ливайс Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Иордании и Алжира.

Поединок начнется в 06:00 по киевскому времени.

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Иордания

Команда представляет небольшую страну и долгое время оставалась в тени даже на региональном уровне. Но в последнее время она заметно прибавила, став финалистом и Кубка Азии, и Арабского кубка. Ну и впервые в своей истории получилось выдать успешную квалификацию. Да, поучилось в основном раунде набрать только шестнадцать очков - но и такого хватило ровно для того, чтобы опередить Ирак в споре за второе место. Этого хватило, чтобы заполучить долгожданное право дебютировать на максимальном футбольном уровне.

Непосредственно на турнире сборная пока что записала в актив первый гол на таком уровне. Причем там ним сравнивали счет с Австрией. Но в итоге там не дотянули до финального свистка - закончили поражением 1:3. Довольно обидно, кстати: сначала автогол, а потом - и пенальти.

Алжир

Сборная уже стабильно котируется достаточно высоко и в целом неплохо выступает на различных турнирах. Так, зимой что на Арабском кубке, что на КАН, удавалось пробиваться в четвертьфинал. А еще до этого футболисты смогли выиграть свою группу в квалификации - в десяти поединках собрали 25 очков, на семь больше, чем у ближайших преследователей, Уганды и Мозамбика.

Потом в 2026-м году были неплохие товарищеские поединки: обыграли Гватемалу, Боливию и, сенсационно, Нидерланды, при нулевой ничьей с Уругваем. Но на самом турнире был слишком уж сильный соперник в итоге Аргентины. И действующий чемпион мира обыграл соперника за счет хет-трика неувядаемого Месси. А вот по Зидану-младшему есть вопросы: он пропустил трижды, и не все удары были не берущимися.

Статистика личных встреч

Единственный товарищеский поединок был сыгран еще в 2024-м году. И тогда все закончилось ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что с дебютантом у Мареза и проблем не будет. Согласимся и поставим на их победу на выезде.

Прогноз Sport.ua: Победа Алжира за 1.61 по линии БК betking.