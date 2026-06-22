Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иордания – Алжир. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
Иордания
23.06.2026 06:00 - : -
Алжир
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 июня 2026, 05:22 |
14
0

Иордания – Алжир. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Встреча начнется 23 июня в 06:00 по Киеву

22 июня 2026, 05:22 |
14
0
Иордания – Алжир. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

23 июня на Ливайс Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Иордании и Алжира.

Поединок начнется в 06:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Иордания

Команда представляет небольшую страну и долгое время оставалась в тени даже на региональном уровне. Но в последнее время она заметно прибавила, став финалистом и Кубка Азии, и Арабского кубка. Ну и впервые в своей истории получилось выдать успешную квалификацию. Да, поучилось в основном раунде набрать только шестнадцать очков - но и такого хватило ровно для того, чтобы опередить Ирак в споре за второе место. Этого хватило, чтобы заполучить долгожданное право дебютировать на максимальном футбольном уровне.

Непосредственно на турнире сборная пока что записала в актив первый гол на таком уровне. Причем там ним сравнивали счет с Австрией. Но в итоге там не дотянули до финального свистка - закончили поражением 1:3. Довольно обидно, кстати: сначала автогол, а потом - и пенальти.

Алжир

Сборная уже стабильно котируется достаточно высоко и в целом неплохо выступает на различных турнирах. Так, зимой что на Арабском кубке, что на КАН, удавалось пробиваться в четвертьфинал. А еще до этого футболисты смогли выиграть свою группу в квалификации - в десяти поединках собрали 25 очков, на семь больше, чем у ближайших преследователей, Уганды и Мозамбика.

Потом в 2026-м году были неплохие товарищеские поединки: обыграли Гватемалу, Боливию и, сенсационно, Нидерланды, при нулевой ничьей с Уругваем. Но на самом турнире был слишком уж сильный соперник в итоге Аргентины. И действующий чемпион мира обыграл соперника за счет хет-трика неувядаемого Месси. А вот по Зидану-младшему есть вопросы: он пропустил трижды, и не все удары были не берущимися.

Статистика личных встреч

Единственный товарищеский поединок был сыгран еще в 2024-м году. И тогда все закончилось ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что с дебютантом у Мареза и проблем не будет. Согласимся и поставим на их победу на выезде.

Прогноз Sport.ua: Победа Алжира за 1.61 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Иордания
23 июня 2026 -
06:00
Алжир
Победа Алжира 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Защита проспала. Сборная Египта сравняла счет против Новой Зеландии
Норвегия – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Франция – Ирак. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
сборная Иордании по футболу сборная Алжира по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Футбол | 21 июня 2026, 14:45 5
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир

Карьеру в Киеве может продолжить Виталий Латурнус из «Актобе»

Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 21 июня 2026, 10:15 9
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала

Нил Скотт считал, что Рико мог продолжить бой

Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью
Футбол | 22.06.2026, 00:01
Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью
Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью
Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 22.06.2026, 04:15
Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 21.06.2026, 09:12
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
21.06.2026, 05:20
Футбол
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01 1
Футбол
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 21
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем