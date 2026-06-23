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Чемпионат мира
Иордания
23.06.2026 06:00 - : -
Алжир
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 01:34 |
51
0

Иордания – Алжир. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

23 июня 2026, 01:34 |
51
0
Иордания – Алжир. Текстовая трансляция матча
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Во вторник, 23-го июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Иордания и Алжир. Матч пройдет в Санта-Кларе, на поле стадиона «Левайс Стэдиум», начало в 06:00.

Аргентина уже в плей-офф от квартета J, а значит вакантных мест осталось всего два. И уж точно не с нулем очков можно будет пройти в следующий раунд, поэтому Иордании и Алжиру в очной дуэли необходима исключительно победа на фоне поражений в стартовом туре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Иордания – Алжир, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Победа Алжира за 1.61 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Иордания
23 июня 2026 -
06:00
Алжир
Победа Алжира 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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