Во вторник, 23-го июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Иордания и Алжир. Матч пройдет в Санта-Кларе, на поле стадиона «Левайс Стэдиум», начало в 06:00.

Аргентина уже в плей-офф от квартета J, а значит вакантных мест осталось всего два. И уж точно не с нулем очков можно будет пройти в следующий раунд, поэтому Иордании и Алжиру в очной дуэли необходима исключительно победа на фоне поражений в стартовом туре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Иордания – Алжир, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Победа Алжира за 1.61 по линии БК betking.