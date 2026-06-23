Иордания – Алжир. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира
Во вторник, 23-го июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Иордания и Алжир. Матч пройдет в Санта-Кларе, на поле стадиона «Левайс Стэдиум», начало в 06:00.
Аргентина уже в плей-офф от квартета J, а значит вакантных мест осталось всего два. И уж точно не с нулем очков можно будет пройти в следующий раунд, поэтому Иордании и Алжиру в очной дуэли необходима исключительно победа на фоне поражений в стартовом туре.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Иордания – Алжир, за которой можно следить в украинской версии сайта.
Прогноз Sport.ua: Победа Алжира за 1.61 по линии БК betking.
06:00
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