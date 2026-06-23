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Чемпионат мира
23 июня 2026, 06:25 | Обновлено 23 июня 2026, 06:26
264
0

Иордания – Алжир. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура группового этапа чемпионата мира

23 июня 2026, 06:25 | Обновлено 23 июня 2026, 06:26
264
0
Иордания – Алжир. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Иордания и Алжир встретились в матче третьего тура группы J чемпионата мира.

Проходит игра на стадионе «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира. Второй тур. Группа J

Иордания – Алжир – 0:0 (обновляется)

Гол:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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