Чемпионат мира23 июня 2026, 06:25 | Обновлено 23 июня 2026, 06:26
264
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Иордания – Алжир. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура группового этапа чемпионата мира
23 июня 2026, 06:25 | Обновлено 23 июня 2026, 06:26
264
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Иордания и Алжир встретились в матче третьего тура группы J чемпионата мира.
Проходит игра на стадионе «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира. Второй тур. Группа J
Иордания – Алжир – 0:0 (обновляется)
Гол:
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