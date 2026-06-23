Иордания – Алжир. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Иордания и Алжир встретились в матче третьего тура группы J чемпионата мира.

Проходит игра на стадионе «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.

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Чемпионат мира. Второй тур. Группа J

Иордания – Алжир – 0:0 (обновляется)

Гол: