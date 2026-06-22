Его не остановить. Сборная Аргентины с дублем Месси обыграла Австрию
Сборная Аргентины одержала победу, Месси стал лучшим бомбардиром мундиалей
В поединке чемпионата встретились сборные Аргентины и Австрии.
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Группа Н. 2-й тур.
Аргентина – Австрия – 1:0
Гол: Месси (39)
На 9-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти.
Предупреждения: Медина (76), Паредес (92) – Пош (41), Лаймер (76)
Аргентина: Э.Мартинес, Молина, Ромеро (Отаменди, 58), Лисандро Мартинес, Медина (Тальяфико, 82), Де Пауль (Паредес, 82), Макаллистер, Фернандес, Альмада (Гонсалес, 64), Месси, Лаутаро Мартинес (Альварес, 64).
Австрия: Шлагер, Пош (Прасс, 68), Данзо, Алаба (Фридль, 68), Лаймер, Зайвальд, Шлягер, Шмид (Виммер, 78), Ваннер (Арнаутович, 68), Забитцер, Грегорич (Чуквуэмека, 85).
Арбитр: Амин Мохамед Омар (Египет)
Стадион «AT&T Stadium» (Арлингтон, США)
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бляха, щасливий за цього чорта ніби то я сам ті всі 5 голів лупонув, чесне слово! просто бляха кращий!