Его не остановить. Сборная Аргентины с дублем Месси обыграла Австрию

На 9-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти.

Отчет о матче ожидайте позже.

В поединке чемпионата встретились сборные Аргентины и Австрии.

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