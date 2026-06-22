Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Его не остановить. Сборная Аргентины с дублем Месси обыграла Австрию
Чемпионат мира
22 июня 2026, 22:03 | Обновлено 22 июня 2026, 22:05
1885
15

Его не остановить. Сборная Аргентины с дублем Месси обыграла Австрию

Сборная Аргентины одержала победу, Месси стал лучшим бомбардиром мундиалей

22 июня 2026, 22:03 | Обновлено 22 июня 2026, 22:05
1885
15 Comments
Его не остановить. Сборная Аргентины с дублем Месси обыграла Австрию
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В поединке чемпионата встретились сборные Аргентины и Австрии.

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Группа Н. 2-й тур.

Аргентина – Австрия – 1:0

Гол: Месси (39)

На 9-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти.

Предупреждения: Медина (76), Паредес (92) – Пош (41), Лаймер (76)

Аргентина: Э.Мартинес, Молина, Ромеро (Отаменди, 58), Лисандро Мартинес, Медина (Тальяфико, 82), Де Пауль (Паредес, 82), Макаллистер, Фернандес, Альмада (Гонсалес, 64), Месси, Лаутаро Мартинес (Альварес, 64).

Австрия: Шлагер, Пош (Прасс, 68), Данзо, Алаба (Фридль, 68), Лаймер, Зайвальд, Шлягер, Шмид (Виммер, 78), Ваннер (Арнаутович, 68), Забитцер, Грегорич (Чуквуэмека, 85).

Арбитр: Амин Мохамед Омар (Египет)

Стадион «AT&T Stadium» (Арлингтон, США)

АРГЕНТИНА – АВСТРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ФОТО. Дубль Месси. Как Аргентина на ЧМ переиграла Австрию в ключевом матче
ВИДЕО. Как Лионель Месси оформил дубль, похоронив шансы сборной Австрии
Месси сравнялся с легендой женского футбола по голам на чемпионатах мира
сборная Аргентины по футболу сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(55)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР
Футбол | 22 июня 2026, 13:21 10
Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР
Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР

52 года назад состоялся единственный в истории официальный матч между сборными ФРГ и ГДР

Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Футбол | 22 июня 2026, 00:02 39
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам

Яцык и Брагару принесли существенные деньги киевскому клубу

Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Футбол | 22.06.2026, 09:51
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Эксперт дал прогноз на поединок чемпионата мира Франция – Ирак
Футбол | 22.06.2026, 21:05
Эксперт дал прогноз на поединок чемпионата мира Франция – Ирак
Эксперт дал прогноз на поединок чемпионата мира Франция – Ирак
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Другие виды | 22.06.2026, 01:59
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мессі - інші збірні 5:0 
бляха, щасливий за цього чорта ніби то я сам ті всі 5 голів лупонув, чесне слово! просто бляха кращий! 
Ответить
+10
таке враження, що у Мессі магніт для мяча.....просто красень
Ответить
+10
Два матчі, п'ять голів і всі МЕССІ!
Ответить
+8
мені дуже шкода що пенальті не забив, могло ж бути 2 хет-трики підряд!
Ответить
+5
Пафосный и потужный Месси и все рады☝️ И только криштианчики в печали
Ответить
+5
От для чого цей мундіаль для Мессі. 5 мячів за два матчі. щоб рекорд довше тримався.
Ответить
+4
Просто кращий 👏✌️
Ответить
+3
а що там Роналдо)))), хтось бачив? захворів чи що.... 
Ответить
+2
Короче с Золотым мячом 2026 всё понятно.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
девятий золотий м'яч накльовується ))  а де девятий там і десятий 
Ответить
+1
Миша гівна наілась
Ответить
-13
Показать Скрыть 1 ответ
Одна надежда на Францию и Мбапе, не хочу гнома снова видеть с ЗМ, давай черепашка сегодня Ираку покер положи
Ответить
-20
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 6
Футбол
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
21.06.2026, 05:20 1
Футбол
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 6
Футбол
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
21.06.2026, 11:12 59
Волейбол
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 4
Футбол
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 23
Бокс
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 22
Футбол
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
21.06.2026, 08:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем