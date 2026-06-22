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Чемпионат мира
Аргентина
22.06.2026 20:00 – FT 2 : 0
Австрия
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Чемпионат мира
22 июня 2026, 22:07 | Обновлено 22 июня 2026, 22:18
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Аргентина – Австрия – 2:0. Незабитый пенальти и дубль Месси. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026

22 июня 2026, 22:07 | Обновлено 22 июня 2026, 22:18
4113
1 Comments
Аргентина – Австрия – 2:0. Незабитый пенальти и дубль Месси. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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22 июня сборные Аргентины и Австрии провели матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе действующих победителей мундиаля оформили легендарный Лионель Месси.

ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 22 июня

Аргентина – Австрия – 2:0

Голы: Месси, 38, 90+5

Незабитый пенальти: Месси, 9 (Аргентина)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Месси, 38 мин.

ГОЛ! 2:0 Месси, 90+5 мин.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина), асcист Факундо Медина.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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А міг бути другий  хет -рик поспіль..І хто скаже що хтось краще і так легко забиває.
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