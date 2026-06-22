22 июня сборные Аргентины и Австрии провели матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.

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Дубль в составе действующих победителей мундиаля оформили легендарный Лионель Месси.

ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 22 июня

Аргентина – Австрия – 2:0

Голы: Месси, 38, 90+5

Незабитый пенальти: Месси, 9 (Аргентина)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Месси, 38 мин.

ГОЛ! 2:0 Месси, 90+5 мин.