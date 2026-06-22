Аргентина – Австрия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка группы Н чемпионата мира
В понедельник, 22 июня, состоится поединок группы Н чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Австрии. Матч пройдет в Арлингтоне (США) на стадионе «AT&T Stadium», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
Сборная Аргентины уверенно начала свою защиту титула. В поединке с Алжиром хет-триком отметился Лионель Месси, который выступает на шестом мундиале. Таким образом, уже в первом матче на ЧМ-2026 лидер «альбиселести» догнал в списке лучших голеадоров мировых первенств Мирослава Клозе. Австрия также начала чемпионат мира с победы: в первом матче команда Ральфа Рангника обыграла Иорданию со счетом 3:1. Успех австрийцам принесли результативные удары Шмида и Арнаутовича, а также автогол соперника.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Австрия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
20:00
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