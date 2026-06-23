СКАЛОНИ: «То, что он создает, впечатляет. Не знаю, что еще о нем говорить»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони провел пресс-конференцию после победы над Австрией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026:

– Лионель, как вы себя чувствуете после новой выдающейся игры и нового рекорда Лео? После второго гола казалось, что у вас была эмоциональная разрядка – как будто пришло облегчение. Что вы почувствовали после такой игры Аргентины и Месси?

– Думаю, это было то же ощущение, что и всегда: в тот момент стало понятно, что матч решен. Игра была сложной, и второй гол дал нам спокойствие, которое было нужно до финального свистка. Я доволен игрой Лео, особенно потому что он снова забил. А команда показала, что умеет страдать. Да, временами у нас не было мяча, и нам приходилось терпеть. Но мы умеем это делать, и это заслуга команды. Можно играть лучше, но важно, что команда понимает, что делать в разные моменты матча.

Австрия – жесткий соперник, сложный, физически сильный, с высоким ростом, который не считает потерянным ни один мяч. Расслабляться было нельзя. Я рад, что мы вышли дальше. Со стороны могло казаться, что будет легко, но это точно было не так. Вы видели оба матча – они были сложными.

– Болельщики уходили со стадиона счастливыми: семьи, дети, песни про Лео, объятия. Им можно вдохновляться этой командой?

– Да, именно этой командой. Люди вдохновляются тем, как команда соревнуется, как она играет, как получает удовольствие. Вы правильно сказали: на трибунах были семьи, дети. И если эти дети чувствуют связь с нашей командой – это прекрасно. Пусть они видят, как игроки играют и как отдаются. Это лучшее, что они могут взять с собой.

– После незабитого пенальти показалось, что команда немного просела. Пауза на воду помогла поправить ситуацию?

– Думаю, мы действительно почувствовали, что если бы забили тот пенальти, игра стала бы другой. Но команда снова смогла вернуться. После пенальти у нас были две-три важные ситуации. Да, потом были минуты, когда казалось, что ничего не происходит. Но это тоже часть зрелости команды. Незабитый пенальти – это удар. Но когда команда активируется, когда активируется Лео, активируются все. Это тоже заслуга команды.

– Что вы сказали игрокам во время паузы на воду? И что Макаллистер дает команде?

– Мы сказали, что есть вещи, которые нужно улучшить. Когда мы терпеливо двигаем мяч с фланга на фланг, мы находим передачи. В первом тайме Австрия в какой-то момент не хотела выходить из блока, потому что понимала: между линиями мы можем легко найти свободных игроков. Поэтому не нужно было спешить. Если атака должна длиться две минуты – пусть длится. Когда мы находили игроков внутри, у нас возникали моменты.

Алексис дает нам многое. Сейчас играет он, но Паласьос и другие тоже могут дать команде свое. Алексис добавляет игру, физику, класс. Он в хорошей форме, мы довольны. Он многое нам приносит.

– Сегодня 40 лет со дня великого гола Марадоны. И снова на чемпионате мира сияет Месси. Но попробуем уйти от Лео: что скажете об игре Лисандро Мартинеса?

– Лича всегда был важен. Даже когда не выходил в старте, когда играли Отаменди и Кути, он оставался рядом с командой. Эти трое формируют нашу заднюю линию и дают нам огромную надежность. Мы рады, что Лисандро сейчас в таком состоянии. Рад и за выход Отаменди: он дал нам свою агрессию и спокойствие, чтобы команда могла играть выше. Что касается Лео, то даже когда команда страдала без мяча, он работал. В голевой атаке он отобрал мяч. Было видно, насколько он вовлечен. Это многое говорит. То, что он создает вокруг себя, впечатляет. Я уже не знаю, что еще о нем сказать. Возможно, это даже повторяется, но это так.

– Есть ли новости по состоянию Кристиана Ромеро? И может ли уже обеспеченный выход дальше изменить состав на последнюю игру группы?

– По Кути пока не знаем масштаб проблемы. Это то, что у него уже было. Надеемся, ничего серьезного. Он важен для нас, но я знаю: если его не будет, тот, кто выйдет, сделает все максимально хорошо. Хотя, конечно, всегда лучше иметь всех. Завтра или послезавтра ему сделают обследование.

Что касается состава, теперь будем анализировать. Сегодня еще играют Иордания и Алжир, посмотрим результат. Идея – дать возможность сыграть большинству. Игроки это заслуживают. Если матч позволит, мы это сделаем.

– Сегодня Аргентина не показала такой же игры, как против Алжира. С чем это связано?

– Для меня матчи были похожими. Сегодня был соперник с качественными игроками, которые выступают в больших клубах, физически очень хорошо готовы и усложняют тебе жизнь. На таком турнире физическое и эмоциональное состояние играет большую роль. Я не вижу большой разницы с прошлым матчем.

Конечно, всегда есть что исправлять, но выигрывая, анализировать проще. Когда у команды нет мяча, нам это не нравится. Но соперник тоже играет. Это реальность. Нужно смотреть, насколько его преимущество отражалось в ударах по воротам и реальных моментах.

– Какие позитивные факторы вы увидели в первых двух матчах? Команда выглядит солидной, даже когда ей приходится обороняться.

– Когда у тебя нет мяча, нужно защищаться. Другого выхода нет. Если соперник атакует большим количеством игроков, нужно уметь обороняться. Когда мяч у нас, команда вроде нашей должна связывать передачи, потому что мы играем именно так. Если не получается, нужно искать другие решения. Сегодня мы искали их через замены.

Понятно, что можно играть лучше. Но можно играть и хуже. Мы в порядке, мы соревнуемся. Это минимум, который можно требовать от этой сборной. Дальше, думаю, все будет выстраиваться.

– После пяти голов Месси в двух матчах многие снова называют его инопланетянином. Теперь Аргентину можно считать явным фаворитом на защиту титула?

– Есть много сборных, которые могут стать чемпионами мира. Я уже говорил об этом несколько дней назад. Возможно, даже назвал слишком мало: семь-восемь команд точно будут бороться. Этот чемпионат мира не определяется только статусом фаворита или именами игроков. Уже видно, что очень многое решают психология и физика. Конечно, одна из больших команд выиграет турнир. Мы будем в борьбе. Но будет тяжело: нам против этих сборных, и им против нас.

– Австрия сильна в прессинге после потери. Расскажите о работе ваших полузащитников – кажется, именно там Аргентина проделала огромный объем.

– Сейчас чемпионат мира во многом идет через эту зону поля. Полузащитники, особенно внутренние, выполняют огромный физический объем. И наша игра во многом проходит через них. Энцо, Алексис, Родриго, Тьяго, когда он уходит внутрь, – все делают очень большую работу.

Важно не только то, как они играют с мячом, но и сколько работают без него. Когда игроки такого качества еще и работают на команду, это очень ценно. В этом большая часть силы нашей сборной. И есть ребята, которые пока не играют, но тоже могут многое дать на этих позициях. Когда придет их момент, они помогут.

– Что скажете об игре Лаутаро? На нем заработали пенальти, он много работал, но наверняка сам хочет забивать. Как дать ему спокойствие?

– Я всегда отмечаю Лаутаро. Иногда спрашивают, почему не играют вместе Лаутаро и Хулиан. Я понимаю этот вопрос. Мне бы очень хотелось: я люблю обоих, а если добавить Лео – всех троих. Но после этого нужно защищаться, нужно бегать. Лео должен играть, потому что так говорю я. А вот с Лаутаро и Хулианом вопрос сложный. Если мы потеряем баланс, можем стать уязвимой командой. Это не наша идея.

Они поняли это сообщение. Лаутаро сегодня сделал огромную работу: заработал пенальти, работал в обороне, имел несколько ситуаций, где партнеры его не нашли. Он и Хулиан лучше всех понимают ситуацию. Как я могу не хотеть, чтобы они играли? Это два лучших бомбардира – в Испании и Италии. Для меня это трудное решение. Но команда выше всего. Они это понимают и очень хорошо справляются с этой ситуацией, хотя, конечно, хотят играть.

– Вы довольны заменами? Делали их из-за усталости или по убеждению? И готовите ли вы «команду-гала»?

– Те, кто в течение недели что-то сообщал, не очень хорошо вас информировали. Я не делал много проб. Команда уже знает, во что играет. Состав мы даем игрокам за день до матча, поэтому многое из того, что появляется раньше, может быть неправдой. Но мы понимаем, что игроки, которые сейчас не в старте, могут помочь нам в любой момент.

Мы всегда говорим: не всегда самый важный – тот, кто начинает матч. Иногда решающим становится тот, кто выходит позже. Чемпионат мира длинный. У нас много вариантов. Надеюсь, каждый сможет дать команде свое.

Видеообзор матча Аргентина – Австрия (3:0)