МЕССИ: «Чемпионат мира показывает: все матчи равные, никто ничего не дарит»

Легендарный Лионель Месси, который оформил дубль за сборную Аргентины в ворота Австрии в матче 2-го тура ЧМ-2026, прокомментировал победу команды (2:0):

– Лео, что для тебя значит забить пять голов в первых двух матчах? Чувствуешь ли ты радость, которую даришь аргентинским болельщикам?

Конечно, я счастлив. Прежде всего – из-за победы. Это был тяжелый матч. Мы знали, что Австрия будет играть интенсивно, что нам нельзя сбавлять. Поэтому я рад результату. Главное – мы обеспечили выход дальше. Это было очень важно.

– Аргентина уже после двух матчей вышла в следующий раунд. Это было в ваших планах или все получилось даже лучше, чем ожидалось?

– Мы, конечно, хотели выиграть оба матча и понимали, что можем это сделать. Но знали, что легко не будет. Этот чемпионат мира показывает: все матчи очень равные, никто ничего не дарит. Сегодня тоже был интенсивный матч. В какие-то моменты Австрия долго владела мячом, хотя по-настоящему больших проблем нам не создала.

Но игра была вязкой, напряженной, непростой. Нужно было быстро принимать решения и быстро играть мячом. Иногда у нас это получалось. Самое важное – квалификация. Мы Аргентина, мы всегда выходим выигрывать против любого соперника. Но понимаем, что на чемпионате мира простых матчей не бывает.

– Пять голов в двух матчах чемпионата мира – уникальная статистика. Как ты переживаешь это на таком этапе карьеры?

– Я переживаю это по-особенному, но так же, как всегда: стараюсь наслаждаться. Думаю, вся команда сейчас живет этим моментом. Когда эта группа собирается – на официальные матчи или даже на товарищеские, – она получает удовольствие от того, что находится вместе, тренируется, соревнуется. Мне тоже приятно дарить людям радость. Мы постараемся продолжать в том же духе, потому что чувствуем, что болельщики снова воодушевлены.

Но путь долгий и сложный. Нужно готовиться к каждому сопернику и к каждому моменту. Я наслаждаюсь тем, что нахожусь на поле. Бывают моменты злости, бывают тяжелые эпизоды, но сегодня мы сумели получить преимущество и взять три очень важных очка.

Видеообзор матча Аргентина – Алжир (2:0)