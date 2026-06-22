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Чемпионат мира
Аргентина
22.06.2026 20:00 - : -
Австрия
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Чемпионат мира
22 июня 2026, 04:15 |
71
0

Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется 22 июня в 20:00 по Киеву

22 июня 2026, 04:15 |
71
0
Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
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22 июня на AT&T Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Аргентины и Австрии.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Аргентина

Команда по праву может считаться номером один. Причем не только на своем континенте, где выиграли вот уже дважды кряду на Копа Америка. На Катаре, на прошлом мундиале, удалось вырвать победу по пенальти в финале над Францией. Кроме того, в рамках квалификации звезды получилось набрать максимум очков среди всех участников из КОНМЕБОЛ. А потом только побеждали и во всех без исключения товарищеских встречах.

В первом туре смогли выйти в основе все лучшие, от Эмилиано Мартинеса и до Месси. И Лео стал героем поединка против Алжира. Он начал рекордный, шестой мундиаль (и отметив 20-летие с момента дебюта на таком уровне), только восстановившись после травмы. И оформил хет-трик, причем дважды забив ударами из-за штрафной.

Австрия

Сборная не пробивалась на мундиали с 1998-го года. Но если сначала она была в этом веке просто слаба, то постепенно появились новые звезды, зачастую набравшие класса, выступая в Бундеслиге соседней Германии. В итоге снова были участия, и неплохие, на уровне Евро. А в прошлом году наконец-то удалось пройти квалификацию и на мундиаль - в восьми поединках набрали тогда девятнадцать очков, на два больше, чем ближайший преследователь в лице боснийцев.

Выдав в 2026-м году серию побед в товарищеских матчах, подопечные Рангника получили удобный старт на чемпионате - против дебютантов из Иордании. Там без приключений не обошлось, открыв счет, позволили аутсайдеру отыграться в начале второго тайма. Но все же в итоге получилось дожать соперника, оформив уверенную победу - 3:1.

Статистика личных встреч

Единственный раз стороны сыграли в 1990-м году. Тогда товарищеский поединок закончился ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут европейцы смогут создать проблемы для фаворита. Ставим на то, что действующий чемпион выиграет и здесь (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua: Победа Аргентины за 1.65 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Аргентина
22 июня 2026 -
20:00
Австрия
Победа Аргентины 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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