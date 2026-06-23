Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026

Сборная Франции одержала убедительную победу над Ираком в матче 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Встреча, которая прошла на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии, завершилась со счетом 3:0 в пользу французов.

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Счет на 14-й минуте открыл звездный Килиан Мбаппе, который после передачи Майкла Олисе мощно пробил из-за пределов штрафной и поразил ворота соперников.

Под конец первого тайма в Филадельфии начался сильный дождь. Игра немного успокоилась, но французы все равно продолжали атаковать.

После того, как футболисты ушли на перерыв, сразу же появилась информация о том, что второй тайм начнется на 15 минут позже нужного из-за грозы и молний возле арены. В итоге старт второй 45-минутки переносился еще несколько раз, и в результате игроки появились на поле лишь спустя 2 часа.

Второй тайм начался при полной доминации подопечных Дидье Дешама. Постоянные атаки принесли свои плоды – на 54-й минуте Заид Тахсин при вводе мяча от ворот неудачно отдал пас на голкипера, Усман Дембеле успел среагировать, перехватил и выкатил передачу на Мбаппе, который оформил дубль.

Мбаппе забил 15-й и 16-й голы в карьере на ЧМ и догнал Мирослава Клозе по этому показателю. Впереди только Лионель Месси – аргентинец с 18 мячами возглавляет список лучших бомбардиров за всю историю мундиалей.

Не остался без гола и Дембеле – на 59-й минуте Олисе отдал пас на Усмана в штрафную, и обладатель Золотого мяча 2025 не упустил шанс отличиться, переиграв вратаря. Для Дембеле это первый гол на ЧМ, которых у него в карьере было уже три.

В конце встречи у Мбаппе были возможности оформить хет-трик и еще ближе подойти к Месси, но Килиан растерял моменты. Дешам заменил его на 90+1-й на Маркуса Тюрама и спустя минуту рефери дал финальный свисток – во втором тайме не было hydration break из-за длительного перерыва между таймами, поэтому судья не стал добавлять много.

Помимо перфоманса Мбаппе, у которого уже 4 гола на ЧМ-2026, стоит также отметить Олисе. У Майкла три ассиста – два проти Ирака и один против Сенегала.

Франция одержала вторую победу на этом мундиале и досрочно вышла в плей-офф. Остается только понять, с какого места – в последнем, третьем туре французы проведут решающуюю дуэль с Норвегией.

Чемпионат мира 2026. Группа I

Второй тур. 23 июня

Франция – Ирак – 3:0

Голы: Мбаппе, 14, 54, Дембеле, 59

Франция: Майк Меньян, Дайот Упамекано, Люка Динье, Жюль Кунде (Мало Гюсто, 45+38), Вильям Салиба, Адриен Рабио, Усман Дембеле (Дезире Дуэ, 45+23), Куадио Коне, Майкл Олисе (Райан Шерки, 45+23), Брэдли Баркола (Магнес Аклиуш, 45+38), Килиан Мбаппе (Маркус Тюрам, 45+46)

Ирак: Ахмед Басиль, Мерхас Доски, Акам Хашим, Заид Тахсин (Ребин Сулака, 45+15), Хуссейн Али, Ибрагим Байеш (Марко Фарджи, 45+23), Заид Исмаил (Юссеф Амин, 45+15), Амир Аль-Аммари (Аймар Шер, 45+23), Зидан Икбал, Ахмед Касем, Айман Хуссейн (Али Аль-Хамади, 26)

Предупреждения: Амир Аль-Аммари (6)

Видеообзор матча