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Чемпионат мира
Франция
23.06.2026 00:00 – FT 3 : 0
Ирак
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 10:51 |
611
0

Дидье ДЕШАМ: «Это важнейший футболист в составе сборной Франции»

Именитый тренер оценил победу в матче с Ираком на чемпионате мира и влияние Усмана Дембеле

23 июня 2026, 10:51 |
611
0
Дидье ДЕШАМ: «Это важнейший футболист в составе сборной Франции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча второго тура чемпионата мира, в котором его подопечные разгромили Ирак со счетом 3:0.

Поединок пришлось прервать из-за грозовой опасности, но после перерыва команды вернулись на поле и доиграли поединок.

«Во втором тайме мы полностью контролировали ситуацию, хотя это было непросто, учитывая то, что произошло. Но в итоге никто не сомневался в победе, и это хорошо.

Сегодня мы вышли в плей-офф, но я убежден, что третий матч против Норвегии станет решающим для нашего итогового места в группе.

У меня нет никаких проблем с Дембеле. Ему нужно перестроиться на систему, в которой он не играет круглый год. Усман чувствует себя физически готовым, это просто вопрос адаптации.

Он не из тех, кто сомневается в себе, но важно, что он сделал сегодня для победы, потому что он важнейший футболист в составе сборной Франции.

Когда я делаю замены, я надеюсь, что игроки, которые выйдут на поле, смогут себя проявить. Я всегда в раздумьях, пытаюсь распределить игровое время.

Когда мы говорим об атаке, Дезире Дуэ начал первый матч, Брэдли Баркола сыграл второй. Я не могу выпустить всех атакующих игроков, но «Барко» сделал очень много полезных вещей с влиянием на игру и оборону соперника.

Мало Гюсто – один из лучших правых защитников, с которыми я работал. Он провел великолепный матч против Ирака. Приятно иметь его в распоряжении. Он действительно многому научился, и я понимаю, почему он играет за «Челси», – подытожил Дешам.

Видеообзор матча:

События матча

45’ +21
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция), асcист Майкл Олисе.
45’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция), асcист Усман Дембеле.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция), асcист Майкл Олисе.
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ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Ирака по футболу Дидье Дешам Усман Дембеле Мало Гюсто Дезире Дуэ Брэдли Баркола пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФИФА
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