Дидье ДЕШАМ: «Это важнейший футболист в составе сборной Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча второго тура чемпионата мира, в котором его подопечные разгромили Ирак со счетом 3:0.

Поединок пришлось прервать из-за грозовой опасности, но после перерыва команды вернулись на поле и доиграли поединок.

«Во втором тайме мы полностью контролировали ситуацию, хотя это было непросто, учитывая то, что произошло. Но в итоге никто не сомневался в победе, и это хорошо.

Сегодня мы вышли в плей-офф, но я убежден, что третий матч против Норвегии станет решающим для нашего итогового места в группе.

У меня нет никаких проблем с Дембеле. Ему нужно перестроиться на систему, в которой он не играет круглый год. Усман чувствует себя физически готовым, это просто вопрос адаптации.

Он не из тех, кто сомневается в себе, но важно, что он сделал сегодня для победы, потому что он важнейший футболист в составе сборной Франции.

Когда я делаю замены, я надеюсь, что игроки, которые выйдут на поле, смогут себя проявить. Я всегда в раздумьях, пытаюсь распределить игровое время.

Когда мы говорим об атаке, Дезире Дуэ начал первый матч, Брэдли Баркола сыграл второй. Я не могу выпустить всех атакующих игроков, но «Барко» сделал очень много полезных вещей с влиянием на игру и оборону соперника.

Мало Гюсто – один из лучших правых защитников, с которыми я работал. Он провел великолепный матч против Ирака. Приятно иметь его в распоряжении. Он действительно многому научился, и я понимаю, почему он играет за «Челси», – подытожил Дешам.

Видеообзор матча: