Во вторник, 23 июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Франция и Ирак. Матч пройдет в Филадельфии на поле стадиона «Линкольн Файненшл Филд», начало игры запланировано в 00:00.

«Львы месопотамии» в первом матче мундиаля уступили норвежской сборной 1:3, несмотря на то, что Ирак неоднократно угрожал воротам соперникам. Франция в свою очередь провела не очень образцовый поединок, но с аналогичным счетом одолела Сенегал благодаря дублю Мбаппе. Команде Дешама осталось только выиграть еще один матч, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, однако Ирак попытается помешать планам вице-чемпиона мира и дать бой более титулованному оппоненту.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Ирак, за которой можно следить в украинской версии сайта.