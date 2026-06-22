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Чемпионат мира
Франция
23.06.2026 00:00 - : -
Ирак
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Чемпионат мира
22 июня 2026, 16:54 |
49
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Франция – Ирак. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

22 июня 2026, 16:54 |
49
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Франция – Ирак. Текстовая трансляция матча
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Во вторник, 23 июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Франция и Ирак. Матч пройдет в Филадельфии на поле стадиона «Линкольн Файненшл Филд», начало игры запланировано в 00:00.

«Львы месопотамии» в первом матче мундиаля уступили норвежской сборной 1:3, несмотря на то, что Ирак неоднократно угрожал воротам соперникам. Франция в свою очередь провела не очень образцовый поединок, но с аналогичным счетом одолела Сенегал благодаря дублю Мбаппе. Команде Дешама осталось только выиграть еще один матч, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, однако Ирак попытается помешать планам вице-чемпиона мира и дать бой более титулованному оппоненту.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Ирак, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Франция
23 июня 2026 -
00:00
Ирак
Фора Франции (-2.5) 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Ирака по футболу текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Франція ІТБ 2.
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