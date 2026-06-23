Франция – Ирак – 3:0. Дубль Мбаппе и мяч Дембеле. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026
23 июня сборные Франции и Ирака провели матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.
Команды провели поединок на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу французов.
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Перерыв между первым и вторым таймом длился 2 часа из-за грозы и молний возле арены.
Дубль в этом матче оформил Килиан Мбаппе, у которого теперь 16 голов в карьере на ЧМ. Еще одним голом в ворота Ирака отличился Усман Дембеле.
Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026, набрав 6 очков из 6 возможных за два тура.
ЧМ-2026. Группа I
Второй тур. 23 июня
Франция – Ирак – 3:0
Гол: Мбаппе, 14, 54, Дембеле, 66
Видеообзор матча
События матча
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