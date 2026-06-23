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  4. Франция – Ирак – 3:0. Дубль Мбаппе и мяч Дембеле. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
Франция
23.06.2026 00:00 – FT 3 : 0
Ирак
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 04:25 | Обновлено 23 июня 2026, 04:26
1811
0

Франция – Ирак – 3:0. Дубль Мбаппе и мяч Дембеле. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026

23 июня 2026, 04:25 | Обновлено 23 июня 2026, 04:26
1811
0
Франция – Ирак – 3:0. Дубль Мбаппе и мяч Дембеле. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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23 июня сборные Франции и Ирака провели матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Команды провели поединок на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перерыв между первым и вторым таймом длился 2 часа из-за грозы и молний возле арены.

Дубль в этом матче оформил Килиан Мбаппе, у которого теперь 16 голов в карьере на ЧМ. Еще одним голом в ворота Ирака отличился Усман Дембеле.

Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026, набрав 6 очков из 6 возможных за два тура.

ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 23 июня

Франция – Ирак – 3:0

Гол: Мбаппе, 14, 54, Дембеле, 66

Видеообзор матча

События матча

45’ +21
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция), асcист Майкл Олисе.
45’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция), асcист Усман Дембеле.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция), асcист Майкл Олисе.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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