23 июня сборные Франции и Ирака провели матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Команды провели поединок на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу французов.

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Перерыв между первым и вторым таймом длился 2 часа из-за грозы и молний возле арены.

Дубль в этом матче оформил Килиан Мбаппе, у которого теперь 16 голов в карьере на ЧМ. Еще одним голом в ворота Ирака отличился Усман Дембеле.

Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026, набрав 6 очков из 6 возможных за два тура.

ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 23 июня

Франция – Ирак – 3:0

Гол: Мбаппе, 14, 54, Дембеле, 66

Видеообзор матча