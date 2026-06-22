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Чемпионат мира
Франция
23.06.2026 00:00 - : -
Ирак
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Чемпионат мира
22 июня 2026, 04:46 | Обновлено 22 июня 2026, 04:47
43
0

Франция – Ирак. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок состоится в ночь на 23 июня и начнется в 00:00 по Киеву

22 июня 2026, 04:46 | Обновлено 22 июня 2026, 04:47
43
0
Франция – Ирак. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
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23 июня на Линкольн Файненшл Филд пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Франции и Ирака.

Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

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Франция

Команда на обоих предыдущих мундиалях играла в финале - в 2018-м году в итоге взяли титул, а в Катаре после зрелищной ничьей уступили в послематчевой серии пенальти Аргентине. На нынешний турнир получилось выйти без каких-либо проблем, в том числе дважды обыграли в квалификации Украину. Большее проблем было с Исландией, и, с трудом победив ее дома, в Рейкьявике ограничились ничьей - впрочем, в итоге выиграв уверенно первое место в квартете.

В товарищеских поединках футболисты смотрелись в основном убедительно, правда, с Кот-д'Ивуаром дома оступились. Впрочем, потом успели исправиться за счет победы 3:1 над Северной Ирландией. И, главное, этот счет повторили уже на мундиале, с Сенегалом. Было непросто, но все же Мбаппе сделал разницу, оформив дубль.

Ирак

Сборная когда-то дебютировала на таком уровне, но это было с пол века назад. Вернуться получилось только за счет увеличения количества участников. Ведь и в основной группе уступили второе место Иордании, и в дополнительном стыке опередили Индонезию, но отдали там лидерство Саудовской Аравии, хотя с ней закончили ничьей. Но потом получилось выбить осенью ОАЭ и весной Боливию.

По-разному проведя товарищеские поединки 2026-го года (обыграли Андорру и оформили 1:1 с Испанией, но уступили потом Венесуэле), на долгожданном чемпионате мира начали слабо - разве что на первый гол Холланда ответили своим мячом. Но потом и Эрлинг подстерег грубую ошибку соперника, а в итоге все закончилось 1:4.

Статистика личных встреч

Эти две национальные команды раньше ни разу не сыграли между собой даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для вице-чемпиона мира. Слишком уж разный класс команд. Ставим на то, что подопечные Дидье Дешама смогут добиться новой победы даже при форе -2,5 гола.

Прогноз Sport.ua: Фора Франции (-2.5) за 1.83 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Франция
23 июня 2026 -
00:00
Ирак
Фора Франции (-2.5) 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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