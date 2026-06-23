Мбаппе догнал Клозе по голам на чемпионатах мира. Впереди только Месси

28-летний звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил 16-й гол на чемпионатах мира.

Мбаппе оформил дубль в ворота команды Ирака в матче 2-го тура группы I ЧМ-2026, положив второй мяч на 54-й минуте.

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Килиан ворвался в топ-3 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Мбаппе догнал Мирослава Клозе (Германия, 16) и дышит в спину легендарному Лионелю Месси – у аргентинца 18 голов на ЧМ.

Для 16 голов на мундиалиях Мбаппе понадобилось 16 матчей. В его активе также 2 ассиста.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира:

Лионель Месси (Аргентина) – 18 Килиан Мбаппе (Франция) – 16 Мирослав Клозе (Германия) – 16 Роналдо (Бразилия) – 15 Герд Мюллер (Германия) – 14

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