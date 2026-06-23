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Чемпионат мира
23 июня 2026, 03:39 | Обновлено 23 июня 2026, 03:42
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Мбаппе догнал Клозе по голам на чемпионатах мира. Впереди только Месси

Килиан оформил дубль в ворота Ирака в поединке 2-го тура группы I ЧМ-2026

23 июня 2026, 03:39 | Обновлено 23 июня 2026, 03:42
312
0
Мбаппе догнал Клозе по голам на чемпионатах мира. Впереди только Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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28-летний звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил 16-й гол на чемпионатах мира.

Мбаппе оформил дубль в ворота команды Ирака в матче 2-го тура группы I ЧМ-2026, положив второй мяч на 54-й минуте.

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Килиан ворвался в топ-3 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Мбаппе догнал Мирослава Клозе (Германия, 16) и дышит в спину легендарному Лионелю Месси – у аргентинца 18 голов на ЧМ.

Для 16 голов на мундиалиях Мбаппе понадобилось 16 матчей. В его активе также 2 ассиста.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира:

  1. Лионель Месси (Аргентина) – 18
  2. Килиан Мбаппе (Франция) – 16
  3. Мирослав Клозе (Германия) – 16
  4. Роналдо (Бразилия) – 15
  5. Герд Мюллер (Германия) – 14

Инфографика

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Килиан Мбаппе Лионель Месси Мирослав Клозе Роналдо Геральд Мельцер лучший бомбардир ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Ирака по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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