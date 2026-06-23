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Чемпионат мира
23 июня 2026, 03:17 | Обновлено 23 июня 2026, 04:34
176
0

ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в ворота Ирака после безумного привоза

Дембеле не пожадничал и отдал ассист на Килиана, который сделал счет 2:0 в пользу Франции

23 июня 2026, 03:17 | Обновлено 23 июня 2026, 04:34
176
0
ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в ворота Ирака после безумного привоза
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Сборная Франции забила второй гол в ворота Ирака в матче 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

На 54-й минуте дубль оформил звездный форвард Килиан Мбаппе. Ассист на Мбаппе отдал Усман Дембеле, который не пожадничал и отдал передачу на партнера после того, как защита иракской командой допустила безумную ошибку.

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У Килиана теперь 16 голов на чемпионатах мира. Он догнал по этому показателю Мирослава Клозе.

Встреча Франции и Ирака стартовала на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии в 00:00 по Киеву. Перерыв между первым и вторым таймом длился 2 часа из-за грозы возле стадиона.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в ворота Ирака после безумного привоза

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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