Сборная Франции забила второй гол в ворота Ирака в матче 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

На 54-й минуте дубль оформил звездный форвард Килиан Мбаппе. Ассист на Мбаппе отдал Усман Дембеле, который не пожадничал и отдал передачу на партнера после того, как защита иракской командой допустила безумную ошибку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У Килиана теперь 16 голов на чемпионатах мира. Он догнал по этому показателю Мирослава Клозе.

Встреча Франции и Ирака стартовала на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии в 00:00 по Киеву. Перерыв между первым и вторым таймом длился 2 часа из-за грозы возле стадиона.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в ворота Ирака после безумного привоза