Боевая игра, дубль Холанда. Норвегия переиграла Сенегал и прошла в плей-офф
Скандинавская команда играла вторым номером и хорошо использовала класс своих игроков
В первом туре Норвегия разгррмила Ирак, Сенегал уступил Франции, а во втором туре команды встречались между собой.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
ЧМ-2026 по футболу. Группа I. 2 тур
Норвегия – Сенегал – 3:2
Голы: Педерсен, 13, Голланд, 48, 58 – И. Сарр, 53, 90+2
Норвегия: Нюланн – Риерсон (Педерсен, 12), Айер, Геггем (Эстигор, 85), Меллер Вольфе – Эдегор, Берге, Аурснес (Берг, 46) – Серлот (Бобб, 85), Голланд, Нуса (Шельдеруп, 71)
Сенегал: Менди (Диав, 63) – Диатта, Кулибали (П. М. Сарр, 71), Ниакате, Диуф (Якобс, 55) – Камара (Сисс, 63), И. Гуе, П. Гуе (Мбае, 55) – И. Сарр, Джексон, Мане.
Арбитр: Вилтон Сампайо (Бразилия)
«Мидоулендс Стэдиум» (Ист-Резерфорд, США)
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матч був класним, один із найцікавіших на цьому ЧС