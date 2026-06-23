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Чемпионат мира
Норвегия
23.06.2026 03:00 – FT 3 : 2
Сенегал
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 05:02 | Обновлено 23 июня 2026, 05:08
657
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Боевая игра, дубль Холанда. Норвегия переиграла Сенегал и прошла в плей-офф

Скандинавская команда играла вторым номером и хорошо использовала класс своих игроков

23 июня 2026, 05:02 | Обновлено 23 июня 2026, 05:08
657
2 Comments
Боевая игра, дубль Холанда. Норвегия переиграла Сенегал и прошла в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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В первом туре Норвегия разгррмила Ирак, Сенегал уступил Франции, а во втором туре команды встречались между собой.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

ЧМ-2026 по футболу. Группа I. 2 тур

Норвегия – Сенегал – 3:2

Голы: Педерсен, 13, Голланд, 48, 58 – И. Сарр, 53, 90+2

Норвегия: Нюланн – Риерсон (Педерсен, 12), Айер, Геггем (Эстигор, 85), Меллер Вольфе – Эдегор, Берге, Аурснес (Берг, 46) – Серлот (Бобб, 85), Голланд, Нуса (Шельдеруп, 71)

Сенегал: Менди (Диав, 63) – Диатта, Кулибали (П. М. Сарр, 71), Ниакате, Диуф (Якобс, 55) – Камара (Сисс, 63), И. Гуе, П. Гуе (Мбае, 55) – И. Сарр, Джексон, Мане.

Арбитр: Вилтон Сампайо (Бразилия)

«Мидоулендс Стэдиум» (Ист-Резерфорд, США)

НОРВЕГИЯ - СЕНЕГАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Вітання Норвегії🎉🇳🇴 Гольовий нічний футбол вийшов. А Менді здоров'я🙌
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дуже подобається по грі збірна Норвегії, можуть принести сюрпризи у плей-офф багатьом топам. а Холанд це взагалі звір, 59 голів у 52 матчах за збірну! це фантастика якась!
Сенегал трохи шкода, якщо чесно.
матч був класним, один із найцікавіших на цьому ЧС
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-1
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