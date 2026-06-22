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Чемпионат мира
Норвегия
23.06.2026 03:00 - : -
Сенегал
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Чемпионат мира
22 июня 2026, 10:34 | Обновлено 22 июня 2026, 10:50
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Норвегия – Сенегал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

22 июня 2026, 10:34 | Обновлено 22 июня 2026, 10:50
65
0
Норвегия – Сенегал. Текстовая трансляция матча
FIFA.com
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Во вторник, 23 июня, состоится поединок 2 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Норвегии и Сенегалу. Игра пройдет в Ист-Резерфорде (США) на поле стадиона «Мидоулендс Стэдиум», начало – в 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Норвегия впервые за 28 лет вернулась на чемпионат мира как участник, а не зритель. «Викинги» безупречно прошли отборочный турнир, выиграв все восемь матчей, в том числе дважды убедительно победив Италию, в свое время выбившую их с ЧМ-1998, а также начав текущее мировое первенство разгромом Ирака 4:1. Нынешняя сборная Норвегии – это не только Эрлинг Голланд, но и целая группа опытных игроков из ведущих европейских клубов во главе с Мартином Эдегором. Команда делает ставку на вертикальный футбол, высокий прессинг, быстрые атаки и стандартные положения, где ее высокорослые футболисты представляют особую угрозу. В матче против Сенегала ключевую роль может сыграть именно Эдегор, ведь его креативность способна найти путь через плотную оборону соперника.

Сенегал начал турнир поражением от Франции со счетом 1:3. Африканская команда создала несколько опасных моментов еще до перерыва и продемонстрировала быстрые переходы из обороны в нападение, технических вингеров и сильных исполнителей типа Садио Мане и Николаса Джексона. В то же время, главной проблемой сенегальцев остается нестабильная оборона, которая может не выдержать давления Голланда и Серлота. Ожидается открытая игра, в которой Норвегия попытается использовать свои стандарты и мощность в штрафной, а Сенегал сделает ставку на скорость, индивидуальное мастерство и контратаки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Норвегия – Сенегал в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Норвегия
23 июня 2026 -
03:00
Сенегал
Победа Норвегии 2.35 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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