Наставник сборной Норвегии: «Холанд промахнулся и не забил в пустые ворота»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал победу над Сенегалом (3:2), оценил игру Эрлинга Холанда и предстоящий матч с Францией:

«Мы сделаем изменения в стартовом составе перед игрой с Францией. Не только потому, что мы не хотим их обыграть, но нам действительно нужно выставить на поле других футболистов.

Проблема в том, что перерыв до следующей игры очень короткий, и, учитывая условия, в которых мы находились в конце игры с Сенегалом, у других игроков появится шанс, так должно быть. Некоторые позиции очень конкурентные.

У нас было шесть или семь футболистов, у которых чуть не начались судороги, они были очень измотаны. Кроме того нам ещё нужно лететь обратно в Гринсборо, а затем в Бостон. Так что вам будет сложнее угадать состав на следующую игру.

Холанд? Сегодня он промахнулся по пустым воротам, а ведь мог бы забить и четыре гола (смеется – прим). Это невероятный нападающий – Холанд не играет за Францию ​​или Аргентину, он забивает за сборную Норвегии. На его счету уже четыре гола, два дубля на самом высоком уровне.

Завоевать «Золотую бутсу» проще, когда играешь за Францию ​​или Аргентину, но мы постараемся дать Эрлингу больше игрового времени и больше помощи в следующих матчах.

Он находится в отличной форме, поэтому я очень рад, что он может забивать на самом высоком уровне», – сказал Сольбаккен.

Видеообзор матча: