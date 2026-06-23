Наставник сборной Норвегии: «Холанд промахнулся и не забил в пустые ворота»
Столе Сольбаккен поделился эмоциями после победы в матче чемпионата мира с Сенегалом
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал победу над Сенегалом (3:2), оценил игру Эрлинга Холанда и предстоящий матч с Францией:
«Мы сделаем изменения в стартовом составе перед игрой с Францией. Не только потому, что мы не хотим их обыграть, но нам действительно нужно выставить на поле других футболистов.
Проблема в том, что перерыв до следующей игры очень короткий, и, учитывая условия, в которых мы находились в конце игры с Сенегалом, у других игроков появится шанс, так должно быть. Некоторые позиции очень конкурентные.
У нас было шесть или семь футболистов, у которых чуть не начались судороги, они были очень измотаны. Кроме того нам ещё нужно лететь обратно в Гринсборо, а затем в Бостон. Так что вам будет сложнее угадать состав на следующую игру.
Холанд? Сегодня он промахнулся по пустым воротам, а ведь мог бы забить и четыре гола (смеется – прим). Это невероятный нападающий – Холанд не играет за Францию или Аргентину, он забивает за сборную Норвегии. На его счету уже четыре гола, два дубля на самом высоком уровне.
Завоевать «Золотую бутсу» проще, когда играешь за Францию или Аргентину, но мы постараемся дать Эрлингу больше игрового времени и больше помощи в следующих матчах.
Он находится в отличной форме, поэтому я очень рад, что он может забивать на самом высоком уровне», – сказал Сольбаккен.
Видеообзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Украину может переехать Андре Луис
Логан советует Александру завершить карьеру