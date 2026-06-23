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Чемпионат мира
Норвегия
23.06.2026 03:00 – FT 3 : 2
Сенегал
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 05:44 |
470
0

Норвегия – Сенегал – 3:2. Рекорд Холанда и два дубля. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура группы I чемпионата мира 2026

23 июня 2026, 05:44 |
470
0
Норвегия – Сенегал – 3:2. Рекорд Холанда и два дубля. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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23 июня в 03:00 стартовал поединок второго тура группы I на ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Сенегала.

Матч на арене «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде подарил фанатам пять голов и интригу до финального свистка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победителем из дуэли вышла сборная Норвегии, которая переиграла соперника в результативной перестрелке – 3:2.

Историческим матч стал для норвежца Эрлинга Холанда: форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром своей страны на мундиалях.

Также два мяча в поединке забил сенегалец Исмаила Сарр, но его усилия к положительному результату не привели.

Благодаря этому матчу норвежцы впервые в истории вышли в плей-офф мундиаля. Сенегал за путевку в 1/16 финала поборется в третьем туре, где сыграет с Ираком.

ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 23 июня

Норвегия – Сенегал – 3:2

Голы: Педерсен, 43, Холанд, 48, 58 – Сарр, 53, 90+3

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Сенегал), асcист Николас Джексон.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия), асcист Патрик Берг.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Сенегал), асcист Садио Мане.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия), асcист Мартин Эдегор.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Педерсен (Норвегия).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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