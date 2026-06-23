Норвегия – Сенегал – 3:2. Рекорд Холанда и два дубля. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча второго тура группы I чемпионата мира 2026
23 июня в 03:00 стартовал поединок второго тура группы I на ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Сенегала.
Матч на арене «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде подарил фанатам пять голов и интригу до финального свистка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победителем из дуэли вышла сборная Норвегии, которая переиграла соперника в результативной перестрелке – 3:2.
Историческим матч стал для норвежца Эрлинга Холанда: форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром своей страны на мундиалях.
Также два мяча в поединке забил сенегалец Исмаила Сарр, но его усилия к положительному результату не привели.
Благодаря этому матчу норвежцы впервые в истории вышли в плей-офф мундиаля. Сенегал за путевку в 1/16 финала поборется в третьем туре, где сыграет с Ираком.
ЧМ-2026. Группа I
Второй тур. 23 июня
Норвегия – Сенегал – 3:2
Голы: Педерсен, 43, Холанд, 48, 58 – Сарр, 53, 90+3
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чигринский вскоре возглавит «Красаву»
Михавко в «Трабзонспоре» не будет