Норвегия – Сенегал – 3:2. Рекорд Холанда и два дубля. Видео голов, обзор

23 июня в 03:00 стартовал поединок второго тура группы I на ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Сенегала.

Матч на арене «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде подарил фанатам пять голов и интригу до финального свистка.

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Победителем из дуэли вышла сборная Норвегии, которая переиграла соперника в результативной перестрелке – 3:2.

Историческим матч стал для норвежца Эрлинга Холанда: форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром своей страны на мундиалях.

Также два мяча в поединке забил сенегалец Исмаила Сарр, но его усилия к положительному результату не привели.

Благодаря этому матчу норвежцы впервые в истории вышли в плей-офф мундиаля. Сенегал за путевку в 1/16 финала поборется в третьем туре, где сыграет с Ираком.

ЧМ-2026. Группа I

Второй тур. 23 июня

Норвегия – Сенегал – 3:2

Голы: Педерсен, 43, Холанд, 48, 58 – Сарр, 53, 90+3

Видео голов и обзор матча: