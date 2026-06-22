23 июня на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Норвегии и Сенегала.

Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

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Норвегия

Команда наконец-то начала реализовывать свой громадный потенциал. В прошлом году в рамках отбора она показала стопроцентный результат в квалификации, выиграв все матчи. В том числе дважды без особенных проблем разбив фаворита квартета - Италию. А вот в товарищеских поединках получалось по-разному. Начав 2026-й год с поражения 1:2 Нидерландам, потом в таком формате оформили ничьи со Швейцарией и Марокко при победе над соседями - шведами.

Вернувшись наконец-то на мундиаль, скандинавы смогли начать с уверенной победы. Оправдал ожидания Холланд, что оформил дубль уже в первом тайме. А в итоге там все закончилось разгромными 4:1. Но рано говорить, что подопечные Сольбаккена уже гарантировали себе место в плей-офф - надо бы взять хотя бы еще очко.

Сенегал

Сборная считается одним из континентальных футбольных лидеров. И подтвердила это зимой, когда сумела выйти в финал КАН. Там со скандалом выиграли у хозяев, марокканцев, по пенальти. Потом футбольные чиновники из Африки отобрали титул, решив, что в решающем поединке было техническое поражение. Ну а раньше вышло выиграть снова свою группу - там в десяти поединках вышло набрать 24 очка, на пару больше, чем ДР Конго (который, кстати, в итоге пробились тоже на мундиаль).

На чемпионате африканцам пришлось сразу начинать против одного из фаворитов, Франции. Больше часа игрового времени была ничья, и только в концовке, прежде всего за счет класса Мбаппе, фаворит оформил итоговые 3:1.

Статистика личных встреч

Чуть более 20 лет назад, в марте 2006-го, провели единственный товарищеский поединок. И там сенегальцы сумели вырвать победу со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, пусть и не безоговорочным, норвежцев. Но у них опытный соперник, у которого хватает класса - применим вариант с обе забьют (коэффициент - 1,73).

Прогноз Sport.ua: Обе забьют за 1.73 по линии БК betking.