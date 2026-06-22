Украинское дерби. Калинина одолела Снигур на старте WTA 250 в Истборне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 70) вышла в 1/8 финала на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Калинина в первом круге одолела соотечественницу Дарью Снигур (WTA 78) в двух сетах за 1 час и 55 минут – 7:6 (7:1), 7:5.

Ангелина впервые за три встречи смогла одержать победу над Дарьей.

Калинина четвертый раз выступает на травяном турнире в Великобритании и в третий раз смогла выйти в 1/8 финала.

В втором круге Ангелина сыграет с победительницей поединка Маккартни Кесслер – Дарья Касаткина.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала

Дарья Снигур [Q] – Ангелина Калинина – 6:7 (1:7), 5:7