Украинское дерби. Калинина одолела Снигур на старте WTA 250 в Истборне
Ангелина переиграла Дарью в двух сетах
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 70) вышла в 1/8 финала на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
Калинина в первом круге одолела соотечественницу Дарью Снигур (WTA 78) в двух сетах за 1 час и 55 минут – 7:6 (7:1), 7:5.
Ангелина впервые за три встречи смогла одержать победу над Дарьей.
Калинина четвертый раз выступает на травяном турнире в Великобритании и в третий раз смогла выйти в 1/8 финала.
В втором круге Ангелина сыграет с победительницей поединка Маккартни Кесслер – Дарья Касаткина.
WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала
Дарья Снигур [Q] – Ангелина Калинина – 6:7 (1:7), 5:7
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