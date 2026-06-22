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  4. Украинское дерби. Калинина одолела Снигур на старте WTA 250 в Истборне
WTA
22 июня 2026, 15:19 | Обновлено 22 июня 2026, 15:35
680
4

Украинское дерби. Калинина одолела Снигур на старте WTA 250 в Истборне

Ангелина переиграла Дарью в двух сетах

22 июня 2026, 15:19 | Обновлено 22 июня 2026, 15:35
680
4 Comments
Украинское дерби. Калинина одолела Снигур на старте WTA 250 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 70) вышла в 1/8 финала на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Калинина в первом круге одолела соотечественницу Дарью Снигур (WTA 78) в двух сетах за 1 час и 55 минут – 7:6 (7:1), 7:5.

Ангелина впервые за три встречи смогла одержать победу над Дарьей.

Калинина четвертый раз выступает на травяном турнире в Великобритании и в третий раз смогла выйти в 1/8 финала.

В втором круге Ангелина сыграет с победительницей поединка Маккартни Кесслер – Дарья Касаткина.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала

Дарья Снигур [Q] – Ангелина Калинина – 6:7 (1:7), 5:7

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 4
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Кумедія
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+2
Ангела в цьому році уже майже зі всіма нашими переграла. Ото щастить!
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0
Геля в онлайні вже п'ята, Даяна, шоста.
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0
Дар'я зіграла 6 матчів на траві у цьому році,думаю до УІМу готова,а Гелі бажано ще пару матчів зіграти,а грати на траві вона бачили ми,вміє!Взяла реванш у Дар'ї
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0
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