Голевая феерия Испании, ничья Бельгии, сказка Кабо-Верде, золото Магучих

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 21 июня.

1A. Эффект Ямаля. Испания на ЧМ-2026 разгромила Саудовскую Аравию

Красная фурия без особых трудностей переиграла соперника

1B. Таблица ЧМ. Испания забила сопернику 4 мяча и практически вышла в плей-офф

Команда Саудовской Аравии потерпела разгромное поражение

2A. Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью

Бельгийцы не сумели одержать первую победу на ЧМ-2026

2B. Таблица ЧМ. У Бельгии всего два очка. Какие шансы выйти в плей-офф?

Сборная Ирана тоже сыграла два матча вничью в группе G

3. Это впервые. Египет одержал долгожданную победу в матчах чемпионатов мира

После четырех мундиалей качественный тайм против Новой Зеландии

4. Гроза авторитетов. Уругвай на ЧМ не сумел обыграть Кабо-Верде

Сказка островной сборной продолжается

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало новый контракт с полузащитником

Богдан Панчишин продлил соглашение с житомирским клубом

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило об уходе полузащитника-легионера

Томер Йосефи больше не будет играть за житомирский клуб

6. Снова Австралия. Сборная Украины проиграла финал этапа Женской серии 3х3

Сине-желтые не смогли остановить атаку соперниц

7. Снигур одолела 52-ю ракетку мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне

В квалификации Дарья в двух сетах переиграла Петру Марчинко

8. Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах

Этап Континентального тура в легкой атлетике состоялся в Хенгело

9. В один укол. Украинские шпажистки драматично выиграли бронзу на ЧЕ-2026

Состав: Елена Кривицкая, Инна Бровко, Анна Максименко и Яна Шемякина

10. Почему Ямаль не получил десятый номер в сборной, хотя имеет его в клубе

Этот игровой номер получил Дани Ольмо