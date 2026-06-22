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22 июня 2026, 11:55 | Обновлено 22 июня 2026, 12:41
561
0

Голевая феерия Испании, ничья Бельгии, сказка Кабо-Верде, золото Магучих

Главные новости за 21 июня на Sport.ua

22 июня 2026, 11:55 | Обновлено 22 июня 2026, 12:41
561
0
Голевая феерия Испании, ничья Бельгии, сказка Кабо-Верде, золото Магучих
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 21 июня.

1A. Эффект Ямаля. Испания на ЧМ-2026 разгромила Саудовскую Аравию
Красная фурия без особых трудностей переиграла соперника

1B. Таблица ЧМ. Испания забила сопернику 4 мяча и практически вышла в плей-офф
Команда Саудовской Аравии потерпела разгромное поражение

2A. Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью
Бельгийцы не сумели одержать первую победу на ЧМ-2026

2B. Таблица ЧМ. У Бельгии всего два очка. Какие шансы выйти в плей-офф?
Сборная Ирана тоже сыграла два матча вничью в группе G

3. Это впервые. Египет одержал долгожданную победу в матчах чемпионатов мира
После четырех мундиалей качественный тайм против Новой Зеландии

4. Гроза авторитетов. Уругвай на ЧМ не сумел обыграть Кабо-Верде
Сказка островной сборной продолжается

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало новый контракт с полузащитником
Богдан Панчишин продлил соглашение с житомирским клубом

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило об уходе полузащитника-легионера
Томер Йосефи больше не будет играть за житомирский клуб

6. Снова Австралия. Сборная Украины проиграла финал этапа Женской серии 3х3
Сине-желтые не смогли остановить атаку соперниц

7. Снигур одолела 52-ю ракетку мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне
В квалификации Дарья в двух сетах переиграла Петру Марчинко

8. Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Этап Континентального тура в легкой атлетике состоялся в Хенгело

9. В один укол. Украинские шпажистки драматично выиграли бронзу на ЧЕ-2026
Состав: Елена Кривицкая, Инна Бровко, Анна Максименко и Яна Шемякина

10. Почему Ямаль не получил десятый номер в сборной, хотя имеет его в клубе
Этот игровой номер получил Дани Ольмо

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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