Голевая феерия Испании, ничья Бельгии, сказка Кабо-Верде, золото Магучих
Главные новости за 21 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 21 июня.
1A. Эффект Ямаля. Испания на ЧМ-2026 разгромила Саудовскую Аравию
Красная фурия без особых трудностей переиграла соперника
1B. Таблица ЧМ. Испания забила сопернику 4 мяча и практически вышла в плей-офф
Команда Саудовской Аравии потерпела разгромное поражение
2A. Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью
Бельгийцы не сумели одержать первую победу на ЧМ-2026
2B. Таблица ЧМ. У Бельгии всего два очка. Какие шансы выйти в плей-офф?
Сборная Ирана тоже сыграла два матча вничью в группе G
3. Это впервые. Египет одержал долгожданную победу в матчах чемпионатов мира
После четырех мундиалей качественный тайм против Новой Зеландии
4. Гроза авторитетов. Уругвай на ЧМ не сумел обыграть Кабо-Верде
Сказка островной сборной продолжается
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало новый контракт с полузащитником
Богдан Панчишин продлил соглашение с житомирским клубом
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило об уходе полузащитника-легионера
Томер Йосефи больше не будет играть за житомирский клуб
6. Снова Австралия. Сборная Украины проиграла финал этапа Женской серии 3х3
Сине-желтые не смогли остановить атаку соперниц
7. Снигур одолела 52-ю ракетку мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне
В квалификации Дарья в двух сетах переиграла Петру Марчинко
8. Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Этап Континентального тура в легкой атлетике состоялся в Хенгело
9. В один укол. Украинские шпажистки драматично выиграли бронзу на ЧЕ-2026
Состав: Елена Кривицкая, Инна Бровко, Анна Максименко и Яна Шемякина
10. Почему Ямаль не получил десятый номер в сборной, хотя имеет его в клубе
Этот игровой номер получил Дани Ольмо
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