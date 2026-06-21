Эффект Ямаля. Испания разгромила Саудовскую Аравию

Не для кого не секрет, что поединок против Саудовской Аравии был для испанцев так называемым «матчем жизни», ведь в случае поражения, «красная фурия» теряла бы шансы на выход в плей-офф мундиаля. Поэтому испанцы выходили на этот матч очень мотивированными после неудачной встречи с Кабо-Верде.

Сравнивая стартовые составы, Йоргос Донис сделал лишь одну замену, выпустив Нассера Аль-Давсари вместо Канно. Де ла Фуэнте прибег к четырем перестановкам: Льоренте, Руиса, Гави и Торреса поменяли Порро, Ольмо, Баэна и Ямаль. Именно 18-летний вингер Барселоны стал главной персоной в этом поединке, ведь его смелости, наглости и взрывчатости как раз не хватало испанцам в стартовом туре чемпионата мира.

Уже с первых минут Ямаль начал разрывать оборонительные редуты саудовской сборной, неоднократно выкручивая хребты своим соперникам. На старте игры у своих моментов были Баэна, Ольмо и Порро, но их ударам не хватало точности. И тут на авансцену вышел Ямаль. Футболисты испанской сборной перехватили мяч на чужой половине поля и разогнали атаку, которую Ламин результативно завершил, замкнув прострел Оярсабаля. Что интересно, фигурант этого эпизода через 15 минут оформил дубль, дважды замкнув дальнюю штангу. Оярсабаль также был близок оформить хет-трик, но в первом моменте пробил мимо ворот, а во втором саудовскую сборную спасла перекладина.

На старте второго тайма де ла Фуэнте все же решил дать отдохнуть главным героям первого тайма (Ямалю и Оярсабалю), однако Испания продолжила феерить на поле и забила еще один мяч. Тамбакти отличился голом в свои ворота, после того как Аль-Овайс парировал выстрел слету от Кукурельи. После этого Испания полностью взяла игру под свой контроль, м не раз проводили атаки на ворота «арабских соколов». Саудовская Аравия, которая весь матч проводила в защите, почти ничем не запомнилась у чужих ворот, разве что в конце встречи Симон с легкостью поймал мяч после удара Аль-Хамдана словно на тренировке. Ферран Торрес также мог напомнить о себе, забив мяч в компенсированное время, но арбитры зафиксировали небольшой офсайд у форварда «Барселоны», отменив взятие ворот.

Испания, таким образом, улучшила свое положение в борьбе за выход из группы. Свой заключительный поединок «красная фурия» проведет 27 июня против Уругвая. Саудовская Аравия в тот же день встретится с Кабо-Верде.

Чемпионат Мира. Группа H. 2-й тур.

Испания – Саудовская Аравия – 4:0

Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, Тамбакти (аг), 49

Попередження: С. Аль-Давсари, 30, Канно, 60

Испания: Симон – Кукурелья, Ляпорт, Кубарси, Порро – Родри, Педри (Руис, 71) – Баэна (Уильямс, 61), Ольмо (Мерино, 61), Ямаль (Пино, 46) – Оярсабаль (Торрес, 46)

Саудовская Аравия: Аль-Овайс – Аль-Харби, Аль-Амри (Хеджи, 61), Ладжами, Тамбакти, Абдулхамид – Аль-Джувайр (Аль-Хамдан, 46), Аль-Хайбари (Канно, 46), Н. Аль-Давсари (Аль-Ганнам, 90) – С. Аль-Давсари, Аль-Бурайкан (Аль-Шамат, 61)

Арбитр: Рафаэл Клаус (Бразилия)

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)

Удары (в створ): 22 (8) – 3 (1)

Угловые: 6 – 1

Оффсайды: 2 – 3

ИСПАНИЯ – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА