21 июня на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Испании и Саудовской Аравии.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Испания

Команда великолепно провела позапрошлогодний Евро, а годом ранее выигрывала и Лигу Наций. Да и квалификацию прошли футболисты без проблем, только в последнем туре впервые потеряли очки, позволив Турции взять ничью. С другой стороны, чуть раньше упустили шанс защитить трофей в Лиге Наций, проиграв по пенальти в финале Португалии. Да и в товарищеских матчах не все получалось в 2026-м году: в марте было 0:0 в Египте, лето начали с 1:1 против Ирака.

Эти звоночки, кажется, не смогли или не захотели услышать. В первом туре, несмотря на все преимущество, так и не забили Кабо-Верде, закончив с дебютантом нулевой ничьей. И остается только вспоминать, что после триумфа на Евро-2008 через два года начинали на мундиале и вовсе с поражения Швейцарии - но взяли титул.

Саудовская Аравия

Сборная котируется неплохо в азиатском футболе. Но ставка на Манчини откровенно не сработала, примечательно, что его убирали после очередных неудач, уже на старте квалификации. Впрочем, и потом довольно явно мучились. В основном группе остались третьими, отстав не только от Японии, но и от Австралии. А потом, в дополнительном раунде, обыграли Индонезию, но ограничились ничьей с Ираком - только за счет нюансов регламента этого хватило, чтобы добиться очередного пропуска.

Не особенно успешно проведя контрольные поединки (в 2026-м году обыграли только Пуэрто-Рико), на матч с Уругваем саудиты выходили в стартовом туре как явные аутсайдеры. Но там открыли счет, и долго удерживали то преимущество, но все же в итоге ограничились ничьей 1:1.

Статистика личных встреч

Сборные играли ранее трижды. И все разы неизменно победы брала Испания.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от сторон. Чемпион Евро не наступит на те же грабли, что в первом поединке на чемпионате - ставим на его победу с форой -2,0 голов(коэффициент - 1,60).