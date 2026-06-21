Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
Испания
21.06.2026 19:00 - : -
Саудовская Аравия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
21 июня 2026, 17:30 | Обновлено 21 июня 2026, 18:23
1612
3

Испания – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется 21 июня в 19:00 по Киеву

21 июня 2026, 17:30 | Обновлено 21 июня 2026, 18:23
1612
3 Comments
Испания – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

21 июня на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Испании и Саудовской Аравии.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Испания

Команда великолепно провела позапрошлогодний Евро, а годом ранее выигрывала и Лигу Наций. Да и квалификацию прошли футболисты без проблем, только в последнем туре впервые потеряли очки, позволив Турции взять ничью. С другой стороны, чуть раньше упустили шанс защитить трофей в Лиге Наций, проиграв по пенальти в финале Португалии. Да и в товарищеских матчах не все получалось в 2026-м году: в марте было 0:0 в Египте, лето начали с 1:1 против Ирака.

Эти звоночки, кажется, не смогли или не захотели услышать. В первом туре, несмотря на все преимущество, так и не забили Кабо-Верде, закончив с дебютантом нулевой ничьей. И остается только вспоминать, что после триумфа на Евро-2008 через два года начинали на мундиале и вовсе с поражения Швейцарии - но взяли титул.

Саудовская Аравия

Сборная котируется неплохо в азиатском футболе. Но ставка на Манчини откровенно не сработала, примечательно, что его убирали после очередных неудач, уже на старте квалификации. Впрочем, и потом довольно явно мучились. В основном группе остались третьими, отстав не только от Японии, но и от Австралии. А потом, в дополнительном раунде, обыграли Индонезию, но ограничились ничьей с Ираком - только за счет нюансов регламента этого хватило, чтобы добиться очередного пропуска.

Не особенно успешно проведя контрольные поединки (в 2026-м году обыграли только Пуэрто-Рико), на матч с Уругваем саудиты выходили в стартовом туре как явные аутсайдеры. Но там открыли счет, и долго удерживали то преимущество, но все же в итоге ограничились ничьей 1:1.

Статистика личных встреч

Сборные играли ранее трижды. И все разы неизменно победы брала Испания.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от сторон. Чемпион Евро не наступит на те же грабли, что в первом поединке на чемпионате - ставим на его победу с форой -2,0 голов(коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Испания
21 июня 2026 -
19:00
Саудовская Аравия
Фора Испании (-2) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Главный тренер сборной Египта вынужден был оправдываться из-за Салаха
ВИДЕО. Игрок сборной Парагвая украл у арбитра часы
Джаст wants more and more!
сборная Испании по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наполи хочет продать Лукаку, чтобы приобрести Серлота
Футбол | 21 июня 2026, 15:56 0
Наполи хочет продать Лукаку, чтобы приобрести Серлота
Наполи хочет продать Лукаку, чтобы приобрести Серлота

Норвежец стал главной трансферной целью клуба

Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Футбол | 20 июня 2026, 19:48 29
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам

Яцык и Брагару принесли существенные деньги киевскому клубу

Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Футбол | 21.06.2026, 11:22
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
Футбол | 21.06.2026, 12:36
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 20.06.2026, 23:59
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Только 5:0
Ответить
0
Ямаль у складі, значить сміливо прогнозую перемогу Іспанії + ТБ3,5
Ответить
0
Буде печально якщо і сьогодні іспанці не виграють 
Ответить
0
Популярные новости
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 2
Бокс
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35 1
Футбол
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
20.06.2026, 08:35 9
Футбол
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 21
Футбол
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 27
Футбол
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
20.06.2026, 09:22 15
Бокс
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем