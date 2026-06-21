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21 июня сборные Испании и Саудовской Аравии провели матч 2-го тура группы H чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Мерседес-Бенца Арена в Атланте. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу Фурии Рохи.

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Голами в этом матче отличились Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль (дубль) и Хасан ат-Тамбакти (автогол).

Испанцы одержали первую победу на ЧМ-2026. В 1-м туре подопечные Луиса де ла Фуэнте расписали ничью с Кабо-Верде (0:0).

ЧМ-2026. Группа H

Второй тур. 21 июня

Испания – Саудовская Аравия – 4:0

Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, ат-Тамбакти, 49 (автогол)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Ямаль, 10 мин.

ГОЛ! 2:0 Оярсабаль, 21 мин.

ГОЛ! 3:0 Оярсабаль, 24 мин.

ГОЛ! 4:0 ат-Тамбакти, 49 мин. (автогол)