Испания – Саудовская Аравия – 4:0. Мяч Ямаля и дубль Оярсабаля. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы H чемпионата мира 2026
21 июня сборные Испании и Саудовской Аравии провели матч 2-го тура группы H чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Мерседес-Бенца Арена в Атланте. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу Фурии Рохи.
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Голами в этом матче отличились Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль (дубль) и Хасан ат-Тамбакти (автогол).
Испанцы одержали первую победу на ЧМ-2026. В 1-м туре подопечные Луиса де ла Фуэнте расписали ничью с Кабо-Верде (0:0).
ЧМ-2026. Группа H
Второй тур. 21 июня
Испания – Саудовская Аравия – 4:0
Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, ат-Тамбакти, 49 (автогол)
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Ямаль, 10 мин.
ГОЛ! 2:0 Оярсабаль, 21 мин.
ГОЛ! 3:0 Оярсабаль, 24 мин.
ГОЛ! 4:0 ат-Тамбакти, 49 мин. (автогол)
События матча
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