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Чемпионат мира
Испания
21.06.2026 19:00 - : -
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
21 июня 2026, 07:26 | Обновлено 21 июня 2026, 07:31
79
0

Испания – Саудовская Аравия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

21 июня 2026, 07:26 | Обновлено 21 июня 2026, 07:31
79
0
Испания – Саудовская Аравия. Текстовая трансляция матча
Ламин Ямаль и Салим аль-Давсари
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В воскресенье, 21 июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Испания и Саудовская Аравия. Матч пройдет в Атланте на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум», начало игры запланировано в 19:00.

Очень аномальным получились стартовые поединки этого мундиаля, большинство из которых неожиданно для многих завершилось ничейными результатами. Не стала исключением группа H, в которой все участники поделили очки. Однако если Саудовская Аравия свою ничью может записать в актив, дав бой Уругваю, то у испанцев нет повода для радости, поскольку действующие чемпионы Европы сенсационно подарили один зачетный балл сборной Кабо-Верде, для которой этот поединок стал дебютным на мировых первенствах.

Безусловно, для обеих команд лучшим результатом в этом противостоянии была бы победа, ведь 3 очка для «арабских соколов» позволяли бы увеличить шансы на выход из группы, тогда как очередная осечка со стороны «красной» фурии ставила бы под сомнение их дальнейшее участие на чемпионате мира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Саудовская Аравия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Испания
21 июня 2026 -
19:00
Саудовская Аравия
Обе команды забьют (да) 2.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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