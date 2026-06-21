Почему Ямаль не получил десятый номер в сборной, хотя имеет его в клубе

Культовые футболисты всегда связаны с каким-либо одним игровым номером на футболке. Например, Криштиану Роналду – с № 7, Йохан Кройф – с № 14, а Лионель Месси, Диего Марадона, Пеле, Зинедин Зидан и Килиан Мбаппе – с № 10. Все они в какой-то период карьеры носили и иные номера на спине, но затем “определились” окончательно, и в памяти болельщиков осталась и останется именно одна заветная цифра, непосредственно связанная с фамилией кумира.

Современные футбольные гении также не нарушают прежних традиций и стараются взять себе как можно более престижный игровой номер, подолгу удерживая его за собой. Но вот только не всем это удается, и порой причины тому не совсем понятны для широкого болельщицкого круга.

Например, гений и звезда Барселоны Ламин Ямаль в национальной сборной Испании на финальную часть ЧМ-2026 так и не получил желаемую “десятку” на спине, ограничившись № 19. В клубе Ямаль успел поиграть под 41-м игровым номером, затем – под 27-м, после – под 19-м, прежде чем не “снизил” эту цифру до знаковой “десятки”. Весь сезон-2025/26 Ламин провел именно с № 10, в целом полностью соответствуя этому, так как отличился 16 забитыми мячами и 12 результативными передачами в 28 матчах Ла Лиги, а также 6 голами и 4 ассистами в 10 поединках Лиги чемпионов.

В сборной Испании Ламин Ямаль к 18 годам также уже успел закрепить за собой статус одного из лидеров. Он провел 26 поединков за “Красную Фурию”, в которых забил 6 мячей. Ямаль был важнейшей фигурой в составе испанцев на Евро-2024, который в итоге его национальная команда и выиграла. Тогда Ламин поучаствовал во всех 7 поединках испанцев, записав на свой счет 1 забитый мяч и 4 результативные передачи, в том числе и в финале против Англии (2:1) на Нико Уильямса.

Однако, несмотря на прежние заслуги, на ЧМ-2026 в сборной Испании ни Ламин Ямаль, ни даже упоминавшийся уже Нико Уильямс так и не получили № 10 на спину, хотя оба в своих клубах (Барселоне и Атлетике соответственно) застолбили за собой именно эту культовую цифру. Более того, кто-то из болельщиков и вовсе может удивиться, заглянув в заявочный лист “Красной Фурии” на текущее мировое первенство, так как “десятку” получил 28-летний атакующий полузащитник Барселоны Дани Ольмо, который в целом является очень добротным исполнителем, но по уровню влияния на клубную и национальную команды и близко не стоит с Ямалем.

Так почему же так происходит? Если отвечать крайне коротко – это вопрос внутрикомандного этикета.

В сборной Испании достаточно давно так принято, и этот вопрос был полностью согласован с позицией национальной футбольной федерации, что первым себе номер выбирает игрок с большим стажем выступлений за “Красную Фурию”. Это позволяет решать проблему искусственно созданного авторитета в команде, пресекает спешку в профессиональном развитии и убирает даже малейшие намеки на возможное проявление высокомерия или чрезмерной гордыни.

Getty Images. Дани Ольмо

Такие порядки в сборной Испании – нечто своего рода совершенно сакральное. Там никто не оспаривает систему, при которой футболист с большим количеством матчей за национальную команду всегда выбирает себе игровой номер первым. У Ольмо – 51 поединок за “Красную Фурию”, в то время как у Ламина Ямаля – почти вдвое меньше (у Нико Уильямса, который также мог бы претендовать на “десятку”, так как играет под ней в клубе – 31).

Никаких исключений не предусматривается, каким бы уровнем таланта не обладал молодой футболист, поэтому Ямаль в национальной команде играет под № 19.

Как на подобное реагирует Ламин? По данным из СМИ и от инсайдеров, абсолютно спокойно. Вингер осознает, что в национальной сборной уже давно сложились свои правила и устои, менять которые он, пускай и обладая чрезвычайным талантом, абсолютно не в праве, чтобы банально не разрушать внутрикомандную “химию”.

Также Ямаль прекрасно понимает, что сборная Испании – это не Барселона. В клубе, как это ни странно, именно Ламин играет под № 10, в то время как Ольмо довольствуется игровой “двадцаткой” на спине. Но в стане “блаугранас” существуют свои порядки, и там в последние годы существовал запрос на возвращение “десятки” под абсолютно особенного игрока, коим долгие годы для этой команды являлся Лионель Месси.

В Барселоне десятый номер – это синоним величия и надежды. Сразу после ухода Месси “десятку” в свое распоряжение получил вундеркинд академии “блаугранас” Ансу Фати, которому в то время прочили невероятное будущее. Однако оправдать ожидания у Фати так и не вышло, вследствие чего летом 2025-го он ушел в аренду в Монако, а десятый номер перешел в руки (а точнее – на спину) Ламина Ямаля. После этого каталонский клуб отрапортовал о значительном росте продаж футболок с десятым игровым номером.

Сборная Испании также могла бы извлечь серьезную финансовую выгоду от продаж футболок с № 10 и фамилией Ламина Ямаля, если бы тому позволили изменить игровой номер в национальной команде в преддверии старта ЧМ-2026. Однако в стане “Красной Фурии” лишний раз продемонстрировали, что не ставят деньги во главу угла. Куда важнее отдавать дань уважения традициям, наследию, уважать командную иерархию, что выходит далеко за пределы любых тактических замыслов или ставки на контроль мяча. И нет ни малейших сомнений, что в будущем подобная стратегия только увеличит прибыль испанской федерации, когда Ямаль все-таки получит вожделенный № 10 на спину, но не потому, что так кому-то хочется прямо сейчас, а потому что он полностью заслужит его своим положением и авторитетом внутри коллектива.

А пока Ямалю, кажется, вполне комфортно и с № 19 на футболке. Глобально говоря, Ламину абсолютно все равно, с какими цифрами на спине творить историю и это очень в нем подкупает.

Текст: meta.ua