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Чемпионат мира
22 июня 2026, 00:05 | Обновлено 22 июня 2026, 00:36
946
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Таблица ЧМ. У Бельгии всего два очка. Какие шансы выйти в плей-офф?

Сборная Ирана тоже сыграла два матча вничью в группе G

22 июня 2026, 00:05 | Обновлено 22 июня 2026, 00:36
946
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Таблица ЧМ. У Бельгии всего два очка. Какие шансы выйти в плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Бельгии и Ирана не определили победителя в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок, который состоялся на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (штат Калифорния), завершился без забитых мячей (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме гол Мехди Тареми для Ирана был отменено из-за офсайда.

На 66-й минуте у сборной Бельгии был удален Натан Нгой за задержку соперника.

После двух туров в группе G Бельгия и Иран имеют по 2 очка, что сохраняет интригу в борьбе за выход в плей-офф.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы G

  • Иран, Бельгия (по 2 очка), Новая Зеландия, Египет (по 1).

Аналитики оценили шансы сборных на выход в плей-офф:

  • Бельгия – 94%, Египет – 81%, Иран – 49%, Новая Зеландия – 30%

Дальнейшее расписание матчей группы G

  • 21 июня. Новая Зеландия – Египет
  • 26 июня. Египет – Иран, Новая Зеландия – Бельгия

Чемпионат мира 2026. Группа G. 2-й тур, 21 июня 2026

Инглвуд (штат Калифорния, США). SoFi Stadium

22:00. Бельгия – Иран – 0:0

Удаление: Натан Нгой. 66 (Бельгия)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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надіюсь, не вийдуть. з такою грою краще вони б і на ЧС не їхали
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