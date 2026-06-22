Таблица ЧМ. У Бельгии всего два очка. Какие шансы выйти в плей-офф?

Сборные Бельгии и Ирана не определили победителя в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок, который состоялся на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (штат Калифорния), завершился без забитых мячей (0:0).

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В первом тайме гол Мехди Тареми для Ирана был отменено из-за офсайда.

На 66-й минуте у сборной Бельгии был удален Натан Нгой за задержку соперника.

После двух туров в группе G Бельгия и Иран имеют по 2 очка, что сохраняет интригу в борьбе за выход в плей-офф.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы G

Иран, Бельгия (по 2 очка), Новая Зеландия, Египет (по 1).

Аналитики оценили шансы сборных на выход в плей-офф:

Бельгия – 94%, Египет – 81%, Иран – 49%, Новая Зеландия – 30%

Дальнейшее расписание матчей группы G

21 июня. Новая Зеландия – Египет

26 июня. Египет – Иран, Новая Зеландия – Бельгия

Чемпионат мира 2026. Группа G. 2-й тур, 21 июня 2026

Инглвуд (штат Калифорния, США). SoFi Stadium

22:00. Бельгия – Иран – 0:0

Удаление: Натан Нгой. 66 (Бельгия)

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