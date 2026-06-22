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Чемпионат мира
22 июня 2026, 00:23 | Обновлено 22 июня 2026, 00:34
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0

ФОТО. Заруба на ЧМ-2026. Бельгия не сумела обыграть Иран, Нгой был удален

Обе команды имеют по два очка продолжают борьбу за плей-офф

22 июня 2026, 00:23 | Обновлено 22 июня 2026, 00:34
117
0
ФОТО. Заруба на ЧМ-2026. Бельгия не сумела обыграть Иран, Нгой был удален
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Бельгии и Ирана не определили победителя в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок, который состоялся на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (штат Калифорния), завершился без забитых мячей (0:0).

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Бельгийцы владели преимуществом на протяжении всей встречи, контролировали мяч 70% времени и нанесли 23 удара по воротам (против 7 у соперника), однако пробить оборону иранской команды так и не сумели.

В первом тайме Иран отметился голом, но взятие ворот Мехди Тареми было отменено из-за офсайда. В дальнейшем бельгийцы активно искали путь к воротам соперника, однако надежно действовала защита иранцев.

На 66-й минуте у сборной Бельгии был удален Натан Нгой за задержку соперника. После двух туров в группе G Бельгия и Иран имеют по 2 очка.

Турнирное положение: Иран, Бельгия (по 2 очка), Новая Зеландия, Египет (по 1).

Чемпионат мира 2026. Группа G. 2-й тур, 21 июня 2026

Инглвуд (штат Калифорния, США). SoFi Stadium

22:00. Бельгия – Иран – 0:0

Удаление: Натан Нгой. 66 (Бельгия)

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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