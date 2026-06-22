ФОТО. Заруба на ЧМ-2026. Бельгия не сумела обыграть Иран, Нгой был удален
Обе команды имеют по два очка продолжают борьбу за плей-офф
Сборные Бельгии и Ирана не определили победителя в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок, который состоялся на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (штат Калифорния), завершился без забитых мячей (0:0).
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Бельгийцы владели преимуществом на протяжении всей встречи, контролировали мяч 70% времени и нанесли 23 удара по воротам (против 7 у соперника), однако пробить оборону иранской команды так и не сумели.
В первом тайме Иран отметился голом, но взятие ворот Мехди Тареми было отменено из-за офсайда. В дальнейшем бельгийцы активно искали путь к воротам соперника, однако надежно действовала защита иранцев.
На 66-й минуте у сборной Бельгии был удален Натан Нгой за задержку соперника. После двух туров в группе G Бельгия и Иран имеют по 2 очка.
Турнирное положение: Иран, Бельгия (по 2 очка), Новая Зеландия, Египет (по 1).
Чемпионат мира 2026. Группа G. 2-й тур, 21 июня 2026
Инглвуд (штат Калифорния, США). SoFi Stadium
22:00. Бельгия – Иран – 0:0
Удаление: Натан Нгой. 66 (Бельгия)
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