ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Бельгией и Ираном

Сборные Бельгии и Ирана не определили победителя в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок, который состоялся на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (штат Калифорния), завершился без забитых мячей (0:0).

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В первом тайме гол Мехди Тареми для Ирана был отменено из-за офсайда.

На 66-й минуте у сборной Бельгии был удален Натан Нгой за задержку соперника.

Лучшим игроком матча назван Алиреза Бейранванд, голкипер сборной Ирана

Турнирное положение: Иран, Бельгия (по 2 очка), Новая Зеландия, Египет (по 1).

Чемпионат мира 2026. Группа G. 2-й тур, 21 июня 2026

Инглвуд (штат Калифорния, США). SoFi Stadium

22:00. Бельгия – Иран – 0:0

Удаление: Натан Нгой. 66 (Бельгия)

ФОТО. Лучшим игроком матча назван Алиреза Бейранванд