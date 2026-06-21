ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило об уходе легионера

Израильский полузащитник Томер Йосефи покинул футбольный клуб «Полесье» по согласию сторон.

«Футбольный клуб «Полесье» искренне благодарит Томера за вклад в развитие и результаты команды, а также желает успехов, новых спортивных достижений и карьерных вызовов в дальнейшем», – говорится в сообщении пресс-службы житомирян.

За время выступлений в Житомире игрок принял участие в 26 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее «Бейтар» объявил о подписании контракта с Йосефи, который перешел в команду из Израиля на правах свободного агента.