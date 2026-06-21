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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило об уходе легионера
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 18:17 |
780
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило об уходе легионера

Томер Йосефи больше не будет играть в Житомире

21 июня 2026, 18:17 |
780
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило об уходе легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Томер Йосефи
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Израильский полузащитник Томер Йосефи покинул футбольный клуб «Полесье» по согласию сторон.

«Футбольный клуб «Полесье» искренне благодарит Томера за вклад в развитие и результаты команды, а также желает успехов, новых спортивных достижений и карьерных вызовов в дальнейшем», – говорится в сообщении пресс-службы житомирян.

За время выступлений в Житомире игрок принял участие в 26 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее «Бейтар» объявил о подписании контракта с Йосефи, который перешел в команду из Израиля на правах свободного агента.

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Руслан Полищук Источник: ФК Полесье
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