Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью

В поединке группы F чемпионата мира встретились сборные Бельгии и Ирана. Все команды этого квартета в первом туре группового этапа сыграли вничью.

От сборной Бельгии на каждом футбольном форуме болельщики ждут уверенной игры, но далеко не всегда «красные дьяволы» оправдывают эти ожидания. Вот и в матче с Египтом бельгийцы не смогли порадовать своих поклонников победным результатом. Более того, по ходу встречи они проигрывали, и сумели отыграться благодаря результативному удару ветерана Ромелу Лукаку. Тренерскому штабу сборной Ирана на нынешнем турнире приходиться решать не только вопросы, связанные с игрой «персидских леопардов», но и логистические нюансы. Тем не менее, в противостоянии с Новой Зеландией иранцы сумели взять одно очко.

После стартового свистка бельгийцы агрессивно начали идти в атаку. Получилось даже слишком агрессивно, когда Лукаку отправил в тяжелый нокдаун голкипера Бейранванда, за что форвард получил желтую карточку. Хороший шанс отправить мяч в ворота упустил Де Кейпер, который после отскока пробил во вратаря. Сборная Ирана исключительно защищалась, а затем едва не провела результативную атаку. Канаани пробил, казалось, без шансов для голкипера, но Куртуа продемонстрировал сумасшедшую реакцию.



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«Красные дьяволы» продолжили оказывать давление и не выпускали соперников со своей половины поля. При этом большого количества голевых моментов у ворот сборной Ирана не наблюдалось. «Персидские леопарды» ходили в атаку крайне редко, но делали это со знанием дела. После хитрого розыгрыша штрафного Тареми пробил точно в угол, и Бельгию от пропущенного гола спас VAR, определивший миниатюрный оффсайд у форварда.

После перерыва бельгийцы продолжили совершать набеги на штрафную соперников, но иранцы снова могли ответить результативно. Куртуа и на этот раз спас свою команду после удара Тареми. Вскоре ничто не должно было помешать Де Кейперу отправить мяч в ворота. Помешал Бейранвард, который уже лежал, но сумел рукой преградить путь мячу.

И все же, «персидские леопарды» добились успеха в контратаке. Гол они не забили, но оставили Бельгию в меньшинстве: досрочно поле покинул Нгой, который сорвал Тареми выход «на свидание» с Куртуа. Численный перевес позволил иранцам больше владеть мячом, а бельгийцы при этом все равно могли вырвать победу. С еще одним ударом Де Кейпера справился Бейранвард, немного не попал в ворота Лукебакио.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Одержать таки свою первую победу на нынешнем чемпионате мира сборная Бельгии попытается в матче с Новой Зеландией. Иран в заключительном туре группового этапа сыграет с Египтом.

Чемпионат мира. Группа F. 2-й тур.

Бельгия – Иран – 0:0

Предупреждения: Лукаку (3) – Эзатолахи (33)

Удаление: Нгой (67, грубая игра)

Бельгия: Куртуа, Менье (Кастань, 58), Нгой, Мехеле, Де Кейпер, Раскен (Ванакен, 58), Тилеманс, Салемакерс (Лукебакио, 58), Де Брюйне (Фернандес-Пардо, 87), Троссард, Лукаку (Теат, 73).

Иран: Бейранванд, Хардани (Джаханбахш, 46), Канаани, Халилзадэ, Немати, Хаджсафи (Мохаммади, 66), Резаэян, Годдос (Моганлу, 79), Эзатолахи (Хоссейнзадэ, 85), Мохеби (Тораби, 66), Тареми.

Арбитр: Дарио Эррера (Аргентина)

Стадион «SoFi Stadium» (Инглвуд, США)

БЕЛЬГИЯ – ИРАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА