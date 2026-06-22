Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью
Чемпионат мира
Бельгия
21.06.2026 22:00 – FT 0 : 0
Иран
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 июня 2026, 00:01 | Обновлено 22 июня 2026, 00:39
1008
9

Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью

Бельгийцы не сумели одержать первую победу на ЧМ-2026

22 июня 2026, 00:01 | Обновлено 22 июня 2026, 00:39
1008
9 Comments
Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В поединке группы F чемпионата мира встретились сборные Бельгии и Ирана. Все команды этого квартета в первом туре группового этапа сыграли вничью.

От сборной Бельгии на каждом футбольном форуме болельщики ждут уверенной игры, но далеко не всегда «красные дьяволы» оправдывают эти ожидания. Вот и в матче с Египтом бельгийцы не смогли порадовать своих поклонников победным результатом. Более того, по ходу встречи они проигрывали, и сумели отыграться благодаря результативному удару ветерана Ромелу Лукаку. Тренерскому штабу сборной Ирана на нынешнем турнире приходиться решать не только вопросы, связанные с игрой «персидских леопардов», но и логистические нюансы. Тем не менее, в противостоянии с Новой Зеландией иранцы сумели взять одно очко.

После стартового свистка бельгийцы агрессивно начали идти в атаку. Получилось даже слишком агрессивно, когда Лукаку отправил в тяжелый нокдаун голкипера Бейранванда, за что форвард получил желтую карточку. Хороший шанс отправить мяч в ворота упустил Де Кейпер, который после отскока пробил во вратаря. Сборная Ирана исключительно защищалась, а затем едва не провела результативную атаку. Канаани пробил, казалось, без шансов для голкипера, но Куртуа продемонстрировал сумасшедшую реакцию.


FIFA.com

«Красные дьяволы» продолжили оказывать давление и не выпускали соперников со своей половины поля. При этом большого количества голевых моментов у ворот сборной Ирана не наблюдалось. «Персидские леопарды» ходили в атаку крайне редко, но делали это со знанием дела. После хитрого розыгрыша штрафного Тареми пробил точно в угол, и Бельгию от пропущенного гола спас VAR, определивший миниатюрный оффсайд у форварда.

После перерыва бельгийцы продолжили совершать набеги на штрафную соперников, но иранцы снова могли ответить результативно. Куртуа и на этот раз спас свою команду после удара Тареми. Вскоре ничто не должно было помешать Де Кейперу отправить мяч в ворота. Помешал Бейранвард, который уже лежал, но сумел рукой преградить путь мячу.

И все же, «персидские леопарды» добились успеха в контратаке. Гол они не забили, но оставили Бельгию в меньшинстве: досрочно поле покинул Нгой, который сорвал Тареми выход «на свидание» с Куртуа. Численный перевес позволил иранцам больше владеть мячом, а бельгийцы при этом все равно могли вырвать победу. С еще одним ударом Де Кейпера справился Бейранвард, немного не попал в ворота Лукебакио.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Одержать таки свою первую победу на нынешнем чемпионате мира сборная Бельгии попытается в матче с Новой Зеландией. Иран в заключительном туре группового этапа сыграет с Египтом.

Чемпионат мира. Группа F. 2-й тур.

Бельгия – Иран – 0:0

Предупреждения: Лукаку (3) – Эзатолахи (33)

Удаление: Нгой (67, грубая игра)

Бельгия: Куртуа, Менье (Кастань, 58), Нгой, Мехеле, Де Кейпер, Раскен (Ванакен, 58), Тилеманс, Салемакерс (Лукебакио, 58), Де Брюйне (Фернандес-Пардо, 87), Троссард, Лукаку (Теат, 73).

Иран: Бейранванд, Хардани (Джаханбахш, 46), Канаани, Халилзадэ, Немати, Хаджсафи (Мохаммади, 66), Резаэян, Годдос (Моганлу, 79), Эзатолахи (Хоссейнзадэ, 85), Мохеби (Тораби, 66), Тареми.

Арбитр: Дарио Эррера (Аргентина)

Стадион «SoFi Stadium» (Инглвуд, США)

БЕЛЬГИЯ – ИРАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Бельгией и Ираном
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Уругвай – Кабо-Верде
ФОТО. Заруба на ЧМ-2026. Бельгия не сумела обыграть Иран, Нгой был удален
сборная Бельгии по футболу сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Футбол | 21 июня 2026, 05:20 0
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю

Немцы переиграли Кот-д'Ивуар со счетом 2:1, сборная Кюрасао выстояла против Эквадора (0:0)

Португальский журналист: «Трубина часто не понимают, его не все любят»
Футбол | 21 июня 2026, 22:27 0
Португальский журналист: «Трубина часто не понимают, его не все любят»
Португальский журналист: «Трубина часто не понимают, его не все любят»

Филиппе Алешандре Диаш сравнил украинца с его предшественниками в Бенфике

Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Футбол | 21.06.2026, 10:05
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
ФИФА предложили расширить ЧМ до 64 команд
Футбол | 21.06.2026, 21:50
ФИФА предложили расширить ЧМ до 64 команд
ФИФА предложили расширить ЧМ до 64 команд
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Другие виды | 21.06.2026, 16:35
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
друге величезне розчарування на цьому ЧС після Туреччини. просто феєричне ДНО 
Ответить
+4
Тобто бельгійські лошпети ще жодного голу за два матчі не забили, бо в минулій грі був автогол? 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
а ця червона картка на рівному місці це тупо позорище вже остаточне. це ж треба так, пздц 
Ответить
+2
Ну Бельгия давно едет с рынка. Так что ожидаемо тяжело все дается.
Ответить
+1
Іранці  можуть вийти в 1/16-ту з другого місця з усіма наслідками
Ответить
0
Сьогодні Перси порівняно з Арабами грали достойно,чого вартий дотепний розіграш штрафного,жаль що жопа гравця потрапила в офсайд.
Ответить
0
Яка там кульмінація. Останні 20 хвилин була повнісінька пародія на футбол. По мʼячу не попадали…
Ответить
0
Непафосная ничья ☝️
Ответить
-2
Популярные новости
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 2
Бокс
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 36
Футбол
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35 1
Футбол
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01 1
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
21.06.2026, 10:15 9
Бокс
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем