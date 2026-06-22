Бельгия – Иран – 0:0. Удаление, отмененный гол, сэйвы. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026
21 июня сборные Бельгии и Ирана провели матч 2-го тура группы G чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 0:0
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Бельгийцы доигрывали поединок вдесятером после удаления Натана Нгоя на 66-й минуте.
И для Бельгии, и для Ирана это вторая ничья на этом ЧМ. В первом туре бельгийцы не сумели переиграть Египет (1:1), а иранцы расписали мировую с Новой Зеландией (2:2).
ЧМ-2026. Группа G
Второй тур. 21 июня
Бельгия – Иран – 0:0
Удаление: Нгой, 66 (Бельгия)
Видеообзор матча ожидается...
Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
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