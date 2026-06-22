21 июня сборные Бельгии и Ирана провели матч 2-го тура группы G чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 0:0

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бельгийцы доигрывали поединок вдесятером после удаления Натана Нгоя на 66-й минуте.

И для Бельгии, и для Ирана это вторая ничья на этом ЧМ. В первом туре бельгийцы не сумели переиграть Египет (1:1), а иранцы расписали мировую с Новой Зеландией (2:2).

ЧМ-2026. Группа G

Второй тур. 21 июня

Бельгия – Иран – 0:0

Удаление: Нгой, 66 (Бельгия)

Видеообзор матча ожидается...

Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция