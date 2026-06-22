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Бельгия
21.06.2026 22:00 – FT 0 : 0
Иран
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Чемпионат мира
22 июня 2026, 00:10 |
861
0

Бельгия – Иран – 0:0. Удаление, отмененный гол, сэйвы. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026

22 июня 2026, 00:10 |
861
0
Бельгия – Иран – 0:0. Удаление, отмененный гол, сэйвы. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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21 июня сборные Бельгии и Ирана провели матч 2-го тура группы G чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 0:0

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бельгийцы доигрывали поединок вдесятером после удаления Натана Нгоя на 66-й минуте.

И для Бельгии, и для Ирана это вторая ничья на этом ЧМ. В первом туре бельгийцы не сумели переиграть Египет (1:1), а иранцы расписали мировую с Новой Зеландией (2:2).

ЧМ-2026. Группа G

Второй тур. 21 июня

Бельгия – Иран – 0:0

Удаление: Нгой, 66 (Бельгия)

Видеообзор матча ожидается...

Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

66’
Натан Нгой (Бельгия) получает красную карточку.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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