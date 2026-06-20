В воскресенье, 21 июня, состоится поединок группы F чемпионата мира, в котором встретятся сборные Бельгии и Ирана. Матч пройдет в Инглвуде (США) на стадионе «SoFi Stadium», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В группе F после первого тура наблюдается абсолютное равенство, ведь все четыре команды сыграли вничью. Бельгийцы встречались с Египтом и после первого тайма проигрывали со счетом 0:1. Но во второй половине игры благодаря автоголу Мохаммеда Хани «красные дьяволы» отыгрались. Сборная Ирана по ходу матча с Новой Зеландией дважды проигрывала, но также сумела свести встречу к ничьей. В ворота соперников голы забили Резаэян и Мохебби.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Иран, за которой можно следить за украинской версией сайта.