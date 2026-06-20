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20 июня 2026, 15:49 | Обновлено 20 июня 2026, 15:50
49
0

Бельгия – Иран. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы F чемпионата мира

20 июня 2026, 15:49 | Обновлено 20 июня 2026, 15:50
49
0
Бельгия – Иран. Текстовая трансляция матча
Fifa.com
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В воскресенье, 21 июня, состоится поединок группы F чемпионата мира, в котором встретятся сборные Бельгии и Ирана. Матч пройдет в Инглвуде (США) на стадионе «SoFi Stadium», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В группе F после первого тура наблюдается абсолютное равенство, ведь все четыре команды сыграли вничью. Бельгийцы встречались с Египтом и после первого тайма проигрывали со счетом 0:1. Но во второй половине игры благодаря автоголу Мохаммеда Хани «красные дьяволы» отыгрались. Сборная Ирана по ходу матча с Новой Зеландией дважды проигрывала, но также сумела свести встречу к ничьей. В ворота соперников голы забили Резаэян и Мохебби.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Иран, за которой можно следить за украинской версией сайта.

Прогноз Sport.ua
Бельгия
21 июня 2026 -
22:00
Иран
Победа Бельгии 1.42 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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