Гроза авторитетов. Уругвай не смог обыграть Кабо-Верде

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Уругвая играла против Кабо-Верде. После первого тура ситуация в группе оставалась максимально интригующей: оба матча завершились вничью. И если для Кабо-Верде ничья с Испанией стала огромным успехом, то потеря очков Уругваем в игре против Саудовской Аравии воспринималась совсем иначе. Команде Марсело Бьелсы в матче с островитянами нужна была только победа.

Уругвай с первых минут попытался включить агрессивный прессинг. Латиноамериканцы буквально не давали сопернику спокойно дышать, вынуждали Кабо-Верде играть на отбой и быстро возвращали себе мяч. Но при этом в позиционных атаках у фаворита почти ничего не получалось. Уругвайцы снова и снова упирались в плотные оборонительные редуты островной команды, а до по-настоящему опасных моментов дело долго не доходило.

Зато Кабо-Верде сумели шокировать фаворита практически из ничего. На 20-й минуте команда заработала штрафной примерно в 30 метрах от ворот. Казалось, что даже прямой удар с такой дистанции не должен стать серьезной угрозой. Но Пина мощно пробил по воротам, два игрока в стенке разошлись, мяч пролетел между ними и влетел точно в угол. Муслера среагировать не сумел - 0:1, и в воздухе снова запахло сенсацией.

После пропущенного гола Уругвай ожидаемо побежал вперед, но быстрый ответ не получился. Вальверде несколько раз пробивал с разных дистанций, однако его удары уходили мимо ворот. Кабо-Верде продолжали грамотно обороняться и не позволяли сопернику быстро расшатать свою защиту.

И все же еще до перерыва Уругвай сумел перевернуть ход встречи. Сначала хаотичная атака завершилась курьезным эпизодом: защитник Кабо-Верде срезал мяч в сторону своих ворот, тот попал в штангу, а затем отскочил к Араухо. Игроку Уругвая оставалось лишь подставить голову и отправить мяч в пустые ворота буквально с метра.

На этом уругвайцы не остановились. Уже в компенсированное время первого тайма Каноббио завершил отличную атаку своей команды и вывел Уругвай вперед - 2:1. Казалось, что магия Кабо-Верде закончилась, а фаворит теперь спокойно заберет матч под свой контроль.

Но второй тайм получился совсем другим. Кабо-Верде вышли после перерыва очень активно, а Уругвай неожиданно подсел и отдал сопернику мяч. Это выглядело странно, ведь логичнее было ожидать, что фаворит продолжит давить, забьет третий гол и спокойно доведет встречу до победы.

Вместо этого судьба подарила матчу невероятную развязку. Уругвайцы пытались перепасоваться у своих ворот, но сделали это неудачно. Муслера, который находился далеко от линии ворот, попытался исправить ошибку защитников, но не успел. Варела опередил голкипера, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота примерно с 20 метров - 2:2.

После этого Кабо-Верде поймали настоящий кураж. Островитяне не просто отбивались, а сами понеслись вперед в поисках победного гола. Отличный момент был у Монтейро, который пробивал метров с 20 в девятку. Муслера уже даже не дергался, но мяч пролетел чуть выше ворот.

Затем инициативу снова перехватил Уругвай. Команда заработала серию угловых, давила, пыталась дожать соперника, но Кабо-Верде при каждом перехвате не садились в автобус, а тут же убегали в атаку. Было видно, что островная сборная действительно хочет выиграть этот матч, а не просто удержать ничью.

В концовке началось настоящее безумие. На 85-й минуте в течение одной атаки сначала Варела, а затем Бентанкур могли забивать, но защитники Кабо-Верде заблокировали удары из перспективных позиций. На 89-й минуте Вальверде получил шанс со штрафного почти с линии штрафной площади, однако пробил выше ворот.

Уже в компенсированное время Дарвин Нуньес на правом фланге обыграл защитника и прострелил вдоль ворот. Казалось, что кто-то из партнеров должен замкнуть передачу в пустые ворота, но мяч так и не был отправлен в сетку. А на 90+4-й минуте Каноббио убежал один на один после быстрой контратаки Уругвая, но пробил выше.

Последние минуты Кабо-Верде провели в атаке. Хорошие подходы были у Мендеша, а сама игра окончательно превратилась в хаос, где забить победный мяч могла любая из команд. Но финальный свисток зафиксировал ничью - 2:2.

Уругвай снова потерял очки и поставил себя в сложное положение в группе. А Кабо-Верде продолжает свою сказку на чемпионате мира. После ничьей с Испанией островная сборная отобрала очки еще и у Уругвая, подарив один из самых ярких матчей турнира.

Чемпионат мира. Группа H. 2-й тур.

Уругвай – Кабо-Верде – 2:2

Голи: Араухо, 44, Каноббио, 45+5 - Пина, 21, Варела, 61

Предупреждения: Бентанкур, 20, Оливейра, 57 - Лопес Кабрал, 5, Боржеш, 90+4.

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Санабрия, Араухо Вильчес (Родригес, 81), Вальверде, Бентанкур, Угарте (Де Ла Крус, 71), Каноббио, Виньяс (Нуньес, 71).

Запасные: Ариппе, Буэно, Винья, Де Ла Крус, Мартинес, Меле, Нуньес, Пельистри, Пикерес, Родригес, Рочет, Саласар, Хименес.

Кабо-Верде: Возинья, Морейра, Лопес, Боржеш, Кабрал, Мендеш, Ленини, Арканжу (Дуарте, 46), Родригеш (Варела, 58), Монтейру (Семеду, 80), Беншимол (Да Кошта, 58).

Запасные: Дос Сантос, Варела, Да Кошта, Дуарте, Дуарте, Жуан Паулу, Кабрал, Коста, Ливраменто, Пина, Пирес, Роса, Самеду, Семеду, Стапира.

Стадион: Хард-Рок (Майами)

Арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)